AB, savunma projelerini üçüncü ülkelere açmak için şartlarını belirledi - Son Dakika

AB, savunma projelerini üçüncü ülkelere açmak için şartlarını belirledi

05.11.2020 19:23
AB, savunma projelerini üçüncü ülkelere açmak için şartlarını belirledi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB üyesi olmayan ülkelerin Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) olarak adlandırılan ortak savunma projelerine dahil edilmesine ilişkin genel şartları belirledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB üyesi olmayan ülkelerin Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) olarak adlandırılan ortak savunma projelerine dahil edilmesine ilişkin genel şartları belirledi.

Konsey'den yapılan açıklamada, PESCO projelerine katma değer sağlayacağı düşünülen üçüncü ülkelerin siyasi, maddi ve yasal kriterleri karşılaması halinde projelere davet edilebileceği veya üçüncü ülkelerin katılım için talepte bulunabileceği bildirildi.

Siyasi kriterlerin oldukça geniş tutulduğu şartlar arasında temel olarak projelere katılmak isteyen üçüncü ülkenin "AB'nin değerlerini ve ilkelerini paylaşması", ayrıca AB ve üye ülkelerin iyi komşuluk ilişkileri ilkesi dahil olmak üzere, güvenlik ve savunma çıkarlarıyla çatışmaması gerekiyor.

Maddi kriterler içinde ise katılacak ülkenin katma değer yaratabilmesi, operasyonel ve mali desteği de içeren teknik uzmanlık veya ilave kabiliyetler sağlayabilmesi gibi şartlar bulunuyor.

Yasal kriterler içinde de gizli bilgilerin karşılıklı paylaşılmasına imkan tanıyan üçüncü ülke ile AB arasında bilgi güvenliği anlaşması bulunması gibi şartlar yer alıyor.

PESCO projeleri, katılımcı ülkelerin tamamı veya birkaçı tarafından yürütülebilecek. Üçüncü ülkelerin katılımına, projeyi yürüten ülkelerin tamamının onay vermesi ve AB Konseyi'ni bilgilendirmesi gerekecek. AB Konseyi ise üçüncü ülkenin gerekli şartları karşılayıp karşılamadığı konusunda son sözü söyleyecek. Üçüncü ülkenin projeye katılımından sonra kriterlerin karşılandığına dair periyodik değerlendirme yapılacak.

Kuruluşların PESCO projelerine katılımı konusundaki şartlar ve prosedürler ise daha sonra belirlenecek.

AB üyesi ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanında iş birliğini artırmayı hedefleyen PESCO, AB Konseyi kararıyla Aralık 2017'de kurulmuştu. "AB'nin NATO'ya alternatifi" olarak da anılan iş birliği, isteyen PESCO üyelerine savunma kabiliyetlerini ortaklaşa geliştirme, ortak projelere yatırım yapma ve operasyonel hazırlık ile silahlı kuvvetlerinin katkılarını artırma imkanı tanıyor.

PESCO içinde Danimarka ve Malta hariç 25 AB üyesi bulunuyor. PESCO kapsamında şu ana kadar eğitim, kara formasyon sistemleri, deniz ve hava sistemleri, siber güvenlik gibi alanlarda 47 proje bulunuyor.

Avrupa Birliği, AB Konseyi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, savunma projelerini üçüncü ülkelere açmak için şartlarını belirledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

UEFA, Chelsea'nin kazandığı penaltı sonrası kural değişikliği için FIFA'ya mektup gönderdi Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe-Konyaspor maçında Halis Özkahya yerine Ali Şansalan düdük çalacak Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" Şuşa'yı 3 taraftan kuşattı Son Dakika: ABD Başkanı Trump'tan 14 saat sonra yeni açıklama: Oy sayımını durdurun Bursa'da iki öğretmen öğrenci velisi tarafından okul önünde darbedildi İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz
Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları kontrol edilecek Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları kontrol edilecek         
19:21
Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum         
19:10
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Bakan Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Tedavi sürecim evde devam edecek Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Bakan Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Tedavi sürecim evde devam edecek         
18:34
Tartışmada öfkelenen genç, baba katili oldu Tartışmada öfkelenen genç, baba katili oldu         
17:33
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'yla ilgili skandal iddia: Bir market zincirinin şubesi için kolonlar ve duvarlar yıkıldı İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'yla ilgili skandal iddia: Bir market zincirinin şubesi için kolonlar ve duvarlar yıkıldı         
16:16
Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu         
15:14
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Trump'ın ruhani danışmanından seçim ayini: Zaferin sesini duyuyorum Trump'ın ruhani danışmanından seçim ayini: Zaferin sesini duyuyorum         
13:23
İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada         
13:15
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 19:39:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB, savunma projelerini üçüncü ülkelere açmak için şartlarını belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei