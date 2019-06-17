Son Dakika Haberleri: AB, savunma projelerini üçüncü ülkelere açmaya hazırlanıyor
Son Dakika Güncel Haber

AB, savunma projelerini üçüncü ülkelere açmaya hazırlanıyor

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), ortak savunma projelerini, önemli katma değer sağlaması koşuluyla üye olmayan ülkelere açmaya hazırlanıyor.

AB, savunma projelerini üçüncü ülkelere açmaya hazırlanıyor, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), ortak savunma projelerini, önemli katma değer sağlaması koşuluyla üye olmayan ülkelere açmaya hazırlanıyor.
AB Konseyinin savunma ve güvenlik alanında kabul ettiği sonuç bildirisinde, Birlik üyesi olmayan ülkelerin Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) olarak tanımlanan ortak savunma projelerine dahil edilmesine ilişkin çalışmaların başlatılacağı duyuruldu.
Bildiride, AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerin ortak savunma projelerine katılabilmeleri için söz konusu ülkelerin AB'nin ortak savunma ve güvenlik politikasına önemli katma değer sağlayacağını ortaya koyması gerektiğinin altı çizildi.
Bu ülkelerin AB üyelerinin bağımsız karar alma mekanizmalarına saygı duyması gerektiğine dikkati çekilen bildiride, "üçüncü ülkelerin istisna olarak PESCO projelerine katılmalarına" ilişkin koşulların belirlenmesi için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:42 Kaynak: AA
Avrupa Birliği
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini duvara astı Arkadaşları yanlış anladı, doğum gününü Mariah Carey yerine Marie Curie'li pastayla kutladı İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nun canlı yayındaki 20 lira örneğine yanıt verdi e-Devlet'in adı Dijital Türkiye olarak değiştirilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:26:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB, savunma projelerini üçüncü ülkelere açmaya hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]