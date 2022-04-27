AB Schengen vizesi başvuru sürecini dijitalleştirmeyi hedefliyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu maliyet, kolaylık ve güvenlik nedenleriyle vize başvurusu sürecini dijitalleştirme önerisi getirdi.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson'ın yeni vize başvuru süreci teklifiyle ilgili sözlerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Schinas, "Bugün AB'nin vize politikasını dijital çağa taşıyoruz. Bazı üye devletlerin halihazırda dijitale geçiş yapmasıyla Schengen bölgesinin artık tek bir ülke olarak ilerlemesi hayati önem taşıyor. Hem seyahat edecek kişilerin hem de üye devletlerin daha kolay ve daha güvenli bir başvuru süreci sağlamasına yardımcı olmak için tamamen dijitalleştirilmiş bir vize başvurusu öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Johansson da modern bir vize sürecinin turizm ve ticaret için AB'ye seyahati kolaylaştırmak için çok önemli olduğunu vurgulayarak "AB'ye Schengen vizesi ile gelenlerin yarısı vize başvurusunun külfetli olduğunu düşünürken, üçte birinin vize almak için uzun mesafeler katetmesi gerekiyor. AB'nin, AB'ye seyahat etmek için kısa süreli vizeye ihtiyaç duyan 102 adet üçüncü ülkenin vatandaşlarına hızlı, güvenli ve web tabanlı bir AB vize başvuru platformu sağlamasının tam zamanıdır." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu, bir seneyi aşkın süre önce 2015'teki göç akınından beri sığınmacıların nasıl dağıtılacağı ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm bulunamaması nedeniyle yeni bir Göç ve İltica Paketi hazırlamıştı. Dijital vize süreci önerisi de üye ülkelerin içerikle ilgili farklı tutumları nedeniyle henüz sonuç alınamayan bu paket dahilinde yer alıyor. Söz konusu paket, 2025 yılına kadar vize prosedürlerini tamamen dijitalleştirmeyi hedefliyor.

Böylece hem üye devletlerin hem başvuru sahipleri üzerindeki yükün azaltılması ve Schengen bölgesinin güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Yeni öneri uyarınca vize başvuru sahipleri, ziyaret etmek istedikleri Schengen ülkesinden bağımsız olarak tek bir AB platformu üzerinden vize ücretini ödeyebilecek, vize başvurusunu çevrim içi yapacak, vizelerini pasaport üzerindeki etiketler yerinde dijital ortamda alacak.

Komisyonun önerisi AB Parlamentosu ve Konsey tarafından görüşülecek.