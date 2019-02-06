Ab, Siemens'in, Alstom Firmasının Demiryolu Sektöründeki Faaliyetlerini Satın Almasına İzin Vermedi
1 saat önce
AB, Siemens'in, Alstom firmasının demiryolu sektöründeki faaliyetlerini satın almasına izin vermedi.
AB
, Siemens
'in, Alstom
firmasının demiryolu sektöründeki faaliyetlerini satın almasına izin vermedi
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:07 Kaynak: AA
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