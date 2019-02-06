Son Dakika Haberleri: Ab, Siemens'in, Alstom Firmasının Demiryolu Sektöründeki Faaliyetlerini Satın Almasına İzin Vermedi

Ab, Siemens'in, Alstom Firmasının Demiryolu Sektöründeki Faaliyetlerini Satın Almasına İzin Vermedi

1 saat önce

AB, Siemens'in, Alstom firmasının demiryolu sektöründeki faaliyetlerini satın almasına izin vermedi.

Ab, Siemens'in, Alstom Firmasının Demiryolu Sektöründeki Faaliyetlerini Satın Almasına İzin Vermedi, System.String[]
AB, Siemens'in, Alstom firmasının demiryolu sektöründeki faaliyetlerini satın almasına izin vermedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:07 Kaynak: AA

Alstom, Avrupa Birliği, Siemens, Ekonomi
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