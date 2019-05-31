AB, sigara üretimini düşürdü
2 saat önce
AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat), 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sigara üretim verilerini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:58
AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat), 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sigara üretim verilerini paylaştı. Buna göre, AB
üyesi 28 ülkede 2016 yılında 527 milyar adet seviyesinde gerçekleşen sigara üretimi 2017 yılında 40 milyar azalarak 487 milyar adete geriledi. AB'de kişi başına düşen sigara üretim miktarı yıllık yaklaşık 950 adeti bulurken bunun toplam üretim değeri 4,9 milyar Euro oldu.EN ÇOK ALMANYA ÜRETTİ
Üye ülkeler arasında sigara üretiminde ilk sırayı Almanya
aldı. Söz
konusu dönemde Almanya yaklaşık 150 milyar adetle AB'nin toplam sigara üretiminin yüzde 31'ini gerçekleştirdi. Almanya'yı sigara üretiminde en yakın 114 milyar adetle Polonya
, 70
milyar adetle Romanya
, 25 milyar adetle Yunanistan
ve Portekiz
ile 20 milyar
adetle Bulgaristan
izledi.
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