AB, sığınmacı krizine karşı dış sınırlarını koruma konusunda kararlı olduğunu açıkladı - Son Dakika
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AB, sığınmacı krizine karşı dış sınırlarını koruma konusunda kararlı olduğunu açıkladı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), sığınmacı krizine ilişkin dış sınırlarını koruma konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

AB, sığınmacı krizine karşı dış sınırlarını koruma konusunda kararlı olduğunu açıkladı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), sığınmacı krizine ilişkin dış sınırlarını koruma konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

Brüksel'de Yunanistan sınırında yaşanan göç krizi gündemiyle toplanan AB İçişleri ve Adalet Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın ardından sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, "AB ve üyeleri, etkin biçimde Birliğin dış sınırlarını koruma konusunda kararlıdır. Yasa dışı geçişlere müsamaha edilmeyecektir." ifadesine yer verildi. Bu kapsamda, AB ve üyelerinin uluslararası hukuka uygun biçimde tüm gerekli önlemleri alacağı vurgulandı.

AB'nin etkin biçimde göçmen kaçakçılığıyla mücadele edeceğine dikkati çekilen bildirgede, Birliğin ve üyelerinin Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansını (Frontex) da devreye sokarak, göç baskısıyla karşı karşıya olan alanları güçlendireceği belirtildi.

" Türkiye'nin siyasi amaçlarla göç baskısını kullanmasını şiddetle reddediyoruz"

Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan sığınmacı mutabakatına da değinilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"AB Konseyi, Türkiye'nin artan göç yükünü, topraklarında karşı karşıya olduğu riskleri, 3,7 milyon göçmen ve mülteciye ev sahipliği yapmak için gösterdiği büyük çabaları kabul ediyor. Bununla birlikte, Türkiye'nin siyasi amaçlarla göç baskısını kullanmasını şiddetle reddediyoruz. AB'nin dış sınırlarındaki bu durum kabul edilemez.

Konsey, Türkiye'nin 2016 Ortak Beyannamesi'nin hükümlerini, tüm üye devletler bağlamında tam olarak uygulamasını beklemektedir. Söz konusu mutabakat, Türkiye'nin göçmen ve mültecilere ev sahipliği yapma konusundaki önemli çabalarını destekleyerek somut sonuçlar doğurmaktadır. Hem AB hem de Türkiye bu iş birliğinin ve taahhüdün devam etmesinden yararlanmaktadır."

Avrupa Birliği, Brüksel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:46 Kaynak: AA
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