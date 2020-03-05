"AB sığınmacılar konusunda sınıfta kaldı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'AB sığınmacılar konusunda sınıfta kaldı' - Son Dakika

"AB sığınmacılar konusunda sınıfta kaldı"

6 saat önce

MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, Avrupa Birliği'nin sığınmacılar konusunda sınıfta kaldığını söyledi.

MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, Avrupa Birliği'nin sığınmacılar konusunda sınıfta kaldığını söyledi.

Kocacan, partisinin il başkanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için İdlib'de olduklarını belirtti.

Mehmet Kocacan, "Türkiye Cumhuriyetinin beka sorunu ile ilgili Suriye'den Türkiye'ye sıçrayabilecek, daha vahim olayların önlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri orada koruma, kollama ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulmaması çabası içerisindedir." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Kocacan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu bile bile sulandırmak, ya da siyaseten birilerine şirin gözükmek için yapmak hiç doğru değildir. Siyaseten de birilerinin ağzı olmak birilerinin adına Türkiye'yi dara düşürmek hiç kimsenin haddi değildir. Düne kadar 'Sığınmacılara niye sahip çıkıyordunuz?' diyenler bugün parmaklarını mecliste sallayarak 'Bu sığınmacılardan bir tanesi ölürse devlet bundan sorumludur' diyor. Peki siz devletin neresindesiniz? Siyasi şaklabanlıklar bir yerlere bırakılmalıdır."

Sığınmacıların, Yunanistan sınırına giderek Avrupa'ya geçme çabalarına da değinen Kocacan, "Kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider. Türkiye burada hiçbir devletin yapmadığı 5 milyon sığınmacıya 10 yıldır sahip çıkmıştır. Yunanistan sınırına dayanan sığınmacıların uğradığı zulüm karşısında Avrupa Birliği sınıfta kalmıştır. İkiyüzlülükleri bir kez daha ortaya çıkmıştır. 10 yıl dayanan Türkiye'yi göz önüne almayanlar şimdi nerdeyse oturup ağlayacaklar." diye konuştu.

AB sığınmacılar konusunda sınıfta kaldı

Avrupa Birliği, Türkiye, Afyon, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sörloth'un babası, oğluna övgü yağdırdı: Yaptığı iş inanılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak NATO'nun Mons'taki karargahında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:10:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "AB sığınmacılar konusunda sınıfta kaldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]