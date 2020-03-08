AB, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne "Yeniden denize bırakın" talimatı verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne 'Yeniden denize bırakın' talimatı verdi - Son Dakika

AB, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne "Yeniden denize bırakın" talimatı verdi

27 dakika önce

AB'ye bağlı Frontex komuta merkezinde, Ege'de sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne sığınmacıları denize tekrar bırakma talimatı verildi. Danimarkalı denizciler emre uymayı reddederek sığınmacıları Yunanistan'ın İstanköy limanına bıraktı.

AB, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne

Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in "Poseidon Harekatı" Komandosu, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne, "bu kişileri yeniden denize bırakmasını" emretti.

Türkiye'nin sığınmacılara sınırlarını açmasının ardından Avrupa'ya gitmek isteyenlerin Yunanistan'a geçişleri devam ediyor.

"SIĞINMACILARI YENİDEN DENİZE BIRAKIN" TALİMATI

Danimarka devlet radyo ve televizyon yayıncısı DR'deki habere göre, sığınmacıların AB'nin dış sınırlarında tutulması için Frontex tarafından yönetilen "Poseidon Harekatı Komandosu", sığınmacılara yönelik insanlık dışı ve acımasız kararlar aldı.

Frontex'in "Poseidon Harekatı"nda görevli Danimarkalı ekibin, Yunanistan'da incelemelerde bulunan Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen'e aktardığı bilgilere göre, "Poseidon Harekatı" komandosu, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na şişme botla geçmeye çalışan ancak olumsuz şartlar nedeniyle Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'nce kurtarılan 33 sığınmacının "denize geri bırakılması" emrini verdi.

Yunan komando, Danimarka Sahil Güvenlik ekibine, kurtardıkları sığınmacılar için "Botlarına bindirip, denize bırakın ve deniz sınırından dışarıya çıkartın" emrini verdi.

DANİMARKALI EKİP EMRE UYMAYI REDDETTİ

Danimarkalı ekip ise emrin, hayatlarını tehlikeye atacağı gerekçesiyle sığınmacıları, Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda limana bıraktı. Savunma Bakanı Bramsen, Danimarkalı personelin verdiği karardan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Bramsen, Danimarka'nın Frontex'e desteğini "Challenger" tipi uçak, çadır, halı ve jeneratörle artırabileceğini ifade etti.

Avrupa Birliği, Yunanistan, Danimarka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:03 Kaynak: AA
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