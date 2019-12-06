Son Dakika Haberleri: AB sınırındaki orman kampında açlık grevi
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AB sınırındaki orman kampında açlık grevi

6 saat önce

Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Bihaç şehrine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki orman kampında kalan göçmenler, açlık grevi başlattı.

AB sınırındaki orman kampında açlık grevi, System.String[]

Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Bihaç şehrine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki orman kampında kalan göçmenler, açlık grevi başlattı.

Kar yağışıyla birlikte hayat şartlarının ağırlaştığı Vuçyak kampındaki göçmenlerin Kızılhaç tarafından dağıtılan yemekleri üç gün üst üste reddetmesi üzerine Kızılhaç görevlileri, bugün itibariyle kamptan çekildi. Hava sıcaklığının gece eksi 10 dereceye kadar düştüğü kampta ağır mevsim şartları altında bekleyişlerini sürdüren göçmenler, "yemek değil, sınırı geçmek istiyoruz" diyor.

Soğuktan şikayet ederek uzun zamandır orman kampında olduklarını söyleyen bir göçmen, "Üç gündür yemek yemedim. Yemek yemeyeceğiz. Buradan gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Kampta on iki yaşında çocukların ve hastaların da olduğunu söyleyen göçmenler, AB liderlerine sınırları açma çağrısı yapıyor.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) muhabirine konuşan Keşmirli bir göçmen, Birleşmiş Milletler ve Müslüman liderlere çağrıda bulunarak, "Kızılay, Kızılhaç ve Bosna Hersek halkına teşekkür ediyoruz lakin artık yemek kabul etmiyoruz. Onlarla hiçbir problemimiz yok, bizlere yardımcı oldular. Birleşmiş Milletlerin meseleye müdahil olarak Schengen bölgesine geçmemize olanak sağlamasını talep ediyoruz. Burada Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Nepal ve Afrika ülkelerinden insanlar var ve buradan ailelerimize ulaşamıyoruz. 7-8 defa sınırı geçtik lakin Hırvatistan polisi her defasında bizi yakalayarak sınır dışı etti. Bu şekilde hem zamanımızı, hem de paramızı kaybediyoruz. Bizi dövüyor, telefonlarımıza el koyuyor ve çantalarımızı yakarak bizi geri gönderiyorlar. Bu olunca her defasında gıda ve eşyalar için 150 Avro harcamamız gerekiyor" diye konuştu.

Ahmed Hanefi isimli göçmen ise "3 gün önce kar yağdı. Türk Kızılay'ı çadır tedarik etti, görüyorsunuz insanlar orada uyuyorlar. Yarım metre kar ve çok soğuk var. İnsanlar buradan gitmek istiyorlar. Dağlar karla kaplı ve kurtlar var. Buradan başka bir kampa nakledilmek istemiyoruz. Avrupa'ya, İtalya'ya gitmek istiyoruz. Kimse artık ne elbise ne de yemek kabul etmiyor. Bunları değil gerçek bir hayat istiyoruz" dedi.

Kampta aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 400 kadar göçmen bulunduğunu söyleyen Hanefi, Avrupa ülkelerinin kendilerini kabul etmeleri için açlık grevine devam edeceklerini ifade etti.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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