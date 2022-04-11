AB Sırbistan Delegasyonu, Vranje şehrindeki Ukraynalı göçmenleri ziyaret etti - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Sırbistan Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Emanuel Giofre ve beraberindeki yetkililer, Sırbistan'ın Vranje şehrindeki mülteci ve iltica merkezinde bulunan Ukraynalıları ziyaret etti.

Giofre, ziyarette yaptığı konuşmada, Ukraynalıların ihtiyaçlarına karşılık vermenin, Avrupa'da herkesin sorumluluğu olduğunun altını çizerek, "Yaklaşık 4 milyon 500 bin insan Ukrayna'yı terk etmek zorunda kaldı. Şehirlerini, ailelerini, okullarını ve arkadaşlarını geride bıraktılar. Onların kayıplarını hiçbir şey karşılayamaz. Yapabileceğimiz tek şey iyi hissetmelerini sağlamak." diye konuştu.

Vranje şehrine Ukraynalı göçmenlerin nasıl karşılandığını görmek için geldiklerini vurgulayan Giofre, AB'nin Sırbistan'daki Ukraynalı göçmenlerin bakımı için 120 milyon avro yardım sağladığını söyledi.

Ziyarette, Ukraynalı göçmenlere yardım ve misafirperverlikleri için teşekkürlerini sunan Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçisinin Danışmanı Marko Matinjuk, "Ukraynalı kadın ve çocuklar başta olmak üzere, tüm vatandaşlar şehirlerini terk etmek zorunda kaldı. Buraya gelenler geçici evlerinde kalmaktalar. Sırbistan'a her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Mülteci ve Göç İdaresi Sorumlusu Vladimir Cucic de Sırbistan'ın Ukraynalı göçmenler konusunda AB direktifine katılan ve AB üyesi olmayan ilk ülke olduğunu vurguladı.

Ukrayna'yı 3 hafta önce terk etmek zorunda kalarak merkeze sığınanlardan Tonja Fomenko ise Ukrayna'da bombardımanlar başlayınca kaçmak zorunda kaldığını ve 7 yaşındaki oğluyla ilk önce Macaristan'a sonra da Sırbistan'a geldiğini söyledi.

Sırbistan'da iyi hissettiklerini ve mutlu olduklarını belirten Fomenko, "Böylesi bir misafirperverlik beklemedim. Oğlum da burada mutlu." diye konuştu.