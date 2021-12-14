AB, Sırbistan ile 4 yeni fasıl açtı - Son Dakika

AB, Sırbistan ile 4 yeni fasıl açtı

Avrupa Birliği (AB) Sırbistan ile katılım müzakereleri kapsamında 4 yeni faslın açıldığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Sırbistan ile katılım müzakereleri kapsamında 4 yeni faslın açıldığını duyurdu. Belçika'nın başkenti Brüksel'de, AB ve Sırbistan arasında 13'üncü Katılım Konferansı düzenlendi. Konferansın ardından AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Sırbistan ile "Yeşil Gündem ve Sürdürülebilir Bağlantılılık" (Green Agenda and Sustainable Connectivity) fasıl kümesini açtığı bildirildi. Söz konusu küme, 14'üncü (Ulaştırma Politikası), 15'inci (Enerji), 21'inci (Trans-Avrupa Ağları) ve 27'nci fasılları (Çevre ve İklim Değişikliği) kapsıyor. Böylece Sırbistan toplam 22 fasıl açmış oldu. 1 Mart 2012'de adaylık statüsünü alan ülke, fasıllardan ikisini geçici kapatmıştı. AB Konseyi, mayıs ayında aday ülkelerin hazırlıklarını hızlandırmalarına yardımcı olmak için müzakere fasıllarının altı kümede gruplandırılmasına karar vermişti.

Son Dakika

Siirt'te dehşet! Biri kadın biri erkek 2 genç, otomobilde silahla vurulmuş olarak bulundu

Yeni araştırma: Gençlerin en büyük derdi gelecek kaygısı ve işsizlik

En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz

At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar

"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!

Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu

Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor