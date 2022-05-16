AB, Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırımlara katılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi

AB, Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırımlara katılmasını istedi

16.05.2022 21:27
AB, Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırımlara katılmasını istedi

Avrupa Birliği (AB), aday ülkelerden Sırbistan'ın, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmasını, dış politikasını AB ile uyumlu hale getirmesini istedi.

Avrupa Birliği (AB), aday ülkelerden Sırbistan'ın, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmasını, dış politikasını AB ile uyumlu hale getirmesini istedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı bitiminde düzenlediği basın toplantısında, bugünkü görüşmede Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra ağırlıklı olarak Batı Balkan ülkelerinin AB süreçlerini de ele aldıklarını söyledi.

Toplantının bir bölümüne Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Karadağ dışişleri bakanlarının da katıldığını hatırlatan Borrell, AB adayı ülkelerin dış politikada AB ile uyumlu davranması gerektiğini belirtti.

Borrell, Sırbistan'ın ismini vererek Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara dahil olmasını talep etti.

Josep Borrell, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin rejimi ile yakın ilişkileri sürdürmek artık AB ile ortak bir gelecek inşa etme fikriyle uyumlu değil. İkisi aynı anda olmaz. Bugün Ukrayna savaşı konusunda tarafsız olmak yanlış bir kavram. Bir ülke diğerini işgal etti." dedi.

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile AB'ye katılım müzakerelerinin acilen başlatılması gerektiğini vurgulayan Borrell, bu konudaki Bulgaristan engelinin 1 Temmuz'da sona erecek Fransa'nın dönem başkanlığı içinde aşılamaması halinde "ciddi sorun" teşkil edeceğini kaydetti.

Borrell, bu sorunun çözülememesini "Rusya'ya verilmiş" hediye olarak değerlendirdi.

Bosna Hersek'in birliğine verdikleri önemi bir kez daha vurgulayan Borrell, Sırp entitesinin devlet kurumlarını tahrip etmesine atıf yaparak, bunu, Avrupa perspektifiyle bağdaşmayacak bir durum olarak nitelendirdi.

Ukrayna'nın AB başvurusu incelemesi "ışık hızında" ilerliyor

Ukrayna'ya AB desteğinin devam edeceğini taahhüt eden Borrell, AB'nin yaptığı 2 milyar avroluk askeri yardımın "buz dağının görünen yüzü" olduğunu, üye ülkelerin çok daha fazlasını yaptığını ifade etti.

Ukrayna'nın AB adaylık sürecinin çok hızlı ilerlediğini kaydeden Borrell, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın adaylık başvurularını hızla incelediklerini, AB Komisyonunun görüşünü hazırladıklarını aktardı.

Borrell, "Bizim standartlarımızla çok hızlı şekilde yakında AB Konseyi'ne görüşümüzü sunacağız. Normalde bu süreç yıllar alır. Ukrayna söz konusu olduğunda AB Komisyonunun görüşünü hazırlamak diğer süreçlerle karşılaştırıldığında ışık hızında ilerliyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
AB ülkeleri petrol yaptırımında anlaşamadı AB ülkeleri petrol yaptırımında anlaşamadı Ukrayna, Rusya'ya petrol ihracat yasağı içermeyen AB yaptırım paketine karşı Ukrayna, Rusya'ya petrol ihracat yasağı içermeyen AB yaptırım paketine karşı

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Sırbistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırımlara katılmasını istedi - Son Dakika


Son Dakika
21:17 Mansur Yavaş, Kürt seçmenin oyunu alabilir mi? Akıllara 2019 yerel seçimleri geldi
21:15 Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
20:34 30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 21:35:08. #1.11#
SON DAKİKA: AB, Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırımlara katılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement