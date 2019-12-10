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AB Sırbistan'la yeni fasıl açtı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Sırbistan'la yeni bir faslı müzakereye açtı.

AB Sırbistan'la yeni fasıl açtı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Sırbistan'la yeni bir faslı müzakereye açtı.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Brüksel'de katılım müzakerelerine ilişkin Sırbistan ve birlik yetkilileri arasında toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Sırbistan ile "Sermayenin Serbest Dolaşımı" başlıklı 4'üncü faslın açılmasına karar verildiği ifade edildi.

Sırbistan'ın AB müktesebatıyla uyumuna ilişkin çalışmalarının yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, faslın geçici olarak kapatılabilmesi için Belgrad yönetiminin kara para aklama, terör finansmanı ve ödeme sistemlerine ilişkin gerekli adımları atması gerektiği belirtildi.

AB ile katılım müzakerelerine 2014'te başlayan Sırbistan, Karadağ ile üyeliğe en yakın iki Balkan ülkesi olarak gösteriliyor.

Sırbistan ile AB arasında halihazırda 35 fasıldan 18'i açılmış bulunuyor.

Sırbistan Karadağ, Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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