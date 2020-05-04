AB Spor Ödülleri Galası'nda ülkemizi Ozan Karakuş temsil edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Spor Ödülleri Galası'nda ülkemizi Ozan Karakuş temsil edecek - Son Dakika

AB Spor Ödülleri Galası'nda ülkemizi Ozan Karakuş temsil edecek

26 dakika önce

Her yıl Avrupa ülkelerinin projelerinin yarıştığı ve ilk 10'a giren ülke temsilcilerinin davet edildiği Avrupa Spor Ödülleri galasına ülkemizden Ozan Karakuş davet edildi.

AB Spor Ödülleri Galası'nda ülkemizi Ozan Karakuş temsil edecek, System.String[]

Her yıl Avrupa ülkelerinin projelerinin yarıştığı ve ilk 10'a giren ülke temsilcilerinin davet edildiği Avrupa Spor Ödülleri galasına ülkemizden Ozan Karakuş davet edildi.

Spor alanında yaptığı projelerle adından söz ettiren Ozan Karakuş, Brüksel'de düzenlenecek AB Spor Ödülleri galasında ülkemizi temsil edecek. Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından Avrupa Spor Elçisi seçilen Ozan Karakuş, asıl hedeflerinin 2021 olduğunu belirterek, "Hazırladığımız projeyle hedefimiz 1 milyon kişiye spor yaptırmak. Avrupa Birliği spor ödülleri gala gecesinde ülkemizi temsil edecek olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Yeni hedefler için de kendimi daha sıkı hazırlıyorum" dedi.

Avrupa Birliği'nin sağlıklı, kaliteli, uzun ve mutlu yaşam için üye ülke vatandaşları arasında spor ve fiziksel aktiviteye katılımı teşvik etme girişimi olarak başlattığı Avrupa Spor Haftası ( European Week of Sports ) projesi, Avrupa genelinde 40 ülkeden 13 milyondan fazla kişiyi kapsamına alıyor. Ozan Karakuş da, 2019 yılında 5.'si yapılan Avrupa Spor Haftası etkinliklerinde Herkes için Spor Federasonu ile çeşitli sportif etkinlikler gerçekleştirip 1 milyon kişiyi aktif etmeyi planlıyor.

(İHA)

Avrupa Birliği, Brüksel, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 10:05 Kaynak: İHA


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