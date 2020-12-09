"AB standartlarında şehir hedefi için MARUF önemli bir arena" - Son Dakika

"AB standartlarında şehir hedefi için MARUF önemli bir arena"

09.12.2020 09:22

MARUF'un kentlerin şekillenmesi bakımından önemli olduğuna değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "MARUF, iki yılda bir düzenlenmek üzere tasarlandı.

MARUF'un kentlerin şekillenmesi bakımından önemli olduğuna değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "MARUF, iki yılda bir düzenlenmek üzere tasarlandı. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, şehir yönetimiyle ilgili pek çok paydaşın bir araya gelip en iyi uygulama örneklerini incelediği bir organizasyon" dedi.

Marmara Urban Forum(MARUF) kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, şehir yönetimiyle ilgili pek çok paydaşın bir araya gelip en iyi uygulama örneklerini incelediği, sorunlarına çözümler aradığı bir organizasyon olarak kendini gösteriyor. Gelişmekte olan şehirleri AB standartlarında, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde revize edebilmek adına önemli bir arena. Gelişen şehirlere ayak uydurulmasını adına her belediyenin, başkanın ve paydaşın istifade edebileceği etkinlik olduğu belirtilirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şehirlerdeki değişimi ve dönüşümü takip edebilmeleri adına tüm paydaşların MARUF'ta olmasının gerekliliğine işaret etti.

Sanayileşmeyle birlikte giderek artan nüfusu, yoğun göç dalgası, üretim potansiyeli, tarihi dokusu ve geçmişiyle kadim bir şehir olan Bursa, giderek daha turistik, büyük ve ilgi odağı haline geliyor. Tüm bunlar altyapı tabanlı çözümler gerektiren yeni sorunları da beraberinde getirebiliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanayileşmenin grileştirdiği şehirlere inat tarımsal faaliyetlerle ve nitelikli rekreasyon alanlarıyla üretken, farkındalığı yüksek, sağlıklı, güven içinde yaşayan bir toplumun inşası için titizlikle yürüttükleri çalışmaları anlatırken, ortak aklın varlığıyla işe başlamanın, herkesi daha güvenilir sonuçlara ulaştıracağının altını çizdi.

"Şehirlerdeki dönüşümü MARUF'ta izleyin"

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen MARUF'un kentlerin şekillenmesi bakımından önemli olduğuna değinen Alinur Aktaş, "MARUF, iki yılda bir düzenlenmek üzere tasarlandı. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, şehir yönetimiyle ilgili pek çok paydaşın bir araya gelip en iyi uygulama örneklerini incelediği bir organizasyon. Gelişmekte olan şehirlerimizi AB standartlarında, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yenileyebilmek adına önemli bir arena MARUF. Şehirlerimizin yeni gündemlerinin ve gelişen şehirlere ayak uydurmasının temini adına her belediyemizin, başkanımızın, her paydaşın istifade edebileceğini düşünüyorum. Nihayetinde şehirlerimizde değişim ve dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor. Sağlıklı kent, akıllı kent, erişilebilir kent, güvenli kent, planlı kent, yaşanabilir kent, sürdürülebilirlik kavramları artık çok önemli. Şehir, 7/24 yaşayan bir organizma" şeklinde konuştu.

MARUF'a katılanların, şehirlerin yönetimine yön veren insanlar olduğunu hatırlatan Aktaş, diğer tüm ilgili kesimlere seslenerek şu çağrıyı yaptı: "Belediyeler bu işin planlama ayağında. Biz işin revizyonunda, denetlenmesinde varız. Ayrı alanlardan aynı amaç için toplanan akademisyenlerin, yerel yöneticilerin olduğu bir yerde özel sektör için yeni bir sürü kapı var. Şehirlerdeki değişimi ve dönüşümü takip edebilmeleri adına MARUF'ta olmalarını tavsiye ederim". - BURSA

AB standartlarında şehir hedefi için MARUF önemli bir arena

Alinur Aktaş, Bursa, yerel, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'AB standartlarında şehir hedefi için MARUF önemli bir arena' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Bilim insanlarından dehşete düşüren araştırma: Türkiye antibiyotik kullanım oranıyla alarm veriyor Biden'dan Türkiye'yi kızdıracak atama: PKK'yı eğiten Orgeneral Austin, savunma bakanı oluyor Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı Futbol dünyası Webo'nun yanında! Binlerce destek mesajı geldi Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi, karşılaşma ertelendi Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu
Canlı yayında ağlayan İngiltere Sağlık Bakanı alay konusu oldu: Oscar ödülü Hancock'a gidiyor Canlı yayında ağlayan İngiltere Sağlık Bakanı alay konusu oldu: Oscar ödülü Hancock'a gidiyor         
09:35
İkiz kardeşler, borçlu oldukları baba oğula kurşun yağdırdı! Baba, dehşetten ölü taklidi yaparak kurtuldu İkiz kardeşler, borçlu oldukları baba oğula kurşun yağdırdı! Baba, dehşetten ölü taklidi yaparak kurtuldu         
09:28
UEFA yetkilileri, Webo'ya ırkçılık yapan hakem için 4 koruma görevlendirdi UEFA yetkilileri, Webo'ya ırkçılık yapan hakem için 4 koruma görevlendirdi         
08:59
MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu         
08:30
Günlük kiralık evde dehşet! Ağabeyi ve sevgilisi ile eğlendiği gece kardeş katili oldu Günlük kiralık evde dehşet! Ağabeyi ve sevgilisi ile eğlendiği gece kardeş katili oldu         
08:12
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor         
23:54
Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi         
22:00
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde         
17:16
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 09:55:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "AB standartlarında şehir hedefi için MARUF önemli bir arena" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei