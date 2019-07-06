Son Dakika Haberleri: AB, Sudan'daki uzlaşıdan memnun
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AB, Sudan'daki uzlaşıdan memnun

10 dakika önce

Avrupa Birliği (AB), Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında anlaşma sağlanmasını büyük ilerleme olarak değerlendirdi.

AB, Sudan'daki uzlaşıdan memnun, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında anlaşma sağlanmasını büyük ilerleme olarak değerlendirdi.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, müzakerelerin sonuç verdiği, anlaşmanın büyük ilerleme olduğu ifade edildi.
Açıklamada, tüm tarafların "iyi niyetle" vardığı anlaşmayı uygulamasının önemli olduğu vurgulanarak, barış inşa edebilecek ve ekonomik kalkınma sağlayacak sivil hükümetin kısa sürede kurulması çağrısı yapıldı.
Sudan'da askeri yönetimle sivil muhalefet, geçiş sürecinde "dönüşümlü başkanlık" konusunda uzlaşmıştı.
AB himayesinde üç gün önce yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ardından taraflar, seçimler yapılıncaya kadar geçiş süreci boyunca iktidarın dönüşümlü paylaşılmasında anlaşmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:28 Kaynak: AA
Federica Mogherini, Avrupa Birliği, Sudan, Güncel
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