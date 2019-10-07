Son Dakika Haberleri: Ab: suriye'de çözüm askeri yollarla değil, siyasi geçişle olmalı
Son Dakika Güncel Ab: suriye'de çözüm askeri yollarla değil, siyasi geçişle olmalı

Ab: suriye'de çözüm askeri yollarla değil, siyasi geçişle olmalı

16 dakika önce

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye'nin güvenlik kaygıları konusunda haklı olduğunu, ancak Suriye'de çözümün askeri değil, politik bir geçişle elde edilebileceğini söyledi.

Ab: suriye'de çözüm askeri yollarla değil, siyasi geçişle olmalı, System.String[]
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye'nin güvenlik kaygıları konusunda haklı olduğunu, ancak Suriye'de çözümün askeri değil, politik bir geçişle elde edilebileceğini söyledi.

Kocijancic, yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin ve ABD'nin kuzeydoğu Suriye'deki durumun gelişimi ile ilgili yaptığı açıklamaların ışığında, AB olarak, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. AB'nin başından beri söylediği gibi, sürdürülebilir bir çözüm, askeri yollarla değil, gerçek bir siyasi geçişle elde edilebilir. AB, Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

----------------------

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic'in açıklamaları


Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olası sınır ötesi harekata HDP'li Oluç'dan yorum: ABD, Türkiye'nin kucağına saatli bomba bıraktı
ABD basını, kritik operasyon öncesi Türkiye'nin elindeki tank sayısını duyurdu ABD'nin çekilmesine terör örgütü YPG/PKK'dan ilk yorum: Sırtımızdan bıçaklandık Son Dakika: Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 14:58:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ab: suriye'de çözüm askeri yollarla değil, siyasi geçişle olmalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]