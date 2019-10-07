Son Dakika Haberleri: Ab suriye'de çözüm askeri yollarla değil, siyasi geçişle olmalı
Son Dakika Güncel Ab suriye'de çözüm askeri yollarla değil, siyasi geçişle olmalı

Ab suriye'de çözüm askeri yollarla değil, siyasi geçişle olmalı

1 saat önce

AB Suriye'de çözüm askeri yollarla değil, siyasi geçişle olmalıBelçika, (DHA)- Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye'nin güvenlik kaygıları konusunda haklı olduğunu, ancak Suriye'de çözümün askeri değil, politik bir geçişle elde edilebileceğini söyledi.

AB Suriye'de çözüm askeri yollarla değil, siyasi geçişle olmalı

Belçika, (DHA)- Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye'nin güvenlik kaygıları konusunda haklı olduğunu, ancak Suriye'de çözümün askeri değil, politik bir geçişle elde edilebileceğini söyledi.

Kocijancic, yaptığı konuşmada, 'Türkiye'nin ve ABD'nin kuzeydoğu Suriye'deki durumun gelişimi ile ilgili yaptığı açıklamaların ışığında, AB olarak, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. AB'nin başından beri söylediği gibi, sürdürülebilir bir çözüm, askeri yollarla değil, gerçek bir siyasi geçişle elde edilebilir. AB, Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını sürdürüyor' ifadelerini kullandı.

Ab suriye'de çözüm askeri yollarla değil, siyasi geçişle olmalı

Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:09 Kaynak: DHA
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