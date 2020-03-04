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AB, Suriye'de insani koşulların iyileştirilmesi için 170 milyon euro ilave mali yardım yapacak
6 saat önce
Avrupa Birliği, Suriye'de insani koşulların iyileştirilmesi için 170 milyon euro tutarında ilave mali yardım yapacak,
Avrupa Birliği, Suriye'de insani koşulların iyileştirilmesi için 170 milyon euro tutarında ilave mali yardım yapacak.
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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:26
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