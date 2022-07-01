AB, Suriye'de sivillerin ölümüne neden olan suçların işlenmesini kınadı Açıklaması - Son Dakika
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AB, Suriye'de sivillerin ölümüne neden olan suçların işlenmesini kınadı Açıklaması

01.07.2022 21:59
AB, Suriye'de sivillerin ölümüne neden olan suçların işlenmesini kınadı Açıklaması

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de çoğunlukla Beşşar Esed rejimi ile müttefiklerinin çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanan suçları işlemesini kınadıklarını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de çoğunlukla Beşşar Esed rejimi ile müttefiklerinin çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanan suçları işlemesini kınadıklarını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin açıkladığı ve Suriye'de son 10 yılda yaklaşık 307 bin sivilin öldürüldüğünün duyurulduğu raporla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "AB, on yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda çok sayıda sivilin ölümüne neden olan bu suçların işlenmesini en güçlü şekilde kınıyor. Bu suçlar, işkence ve cezai yöntemler de dahil olmak üzere çoğunlukla Suriye rejimi ve müttefikleri tarafından işlendi." denildi.

Rakamların ülkede çatışmaların neden olduğu ortam neticesindeki dolaylı ölümleri içermediğine dikkat çekilen açıklamada, "Çatışmanın başlangıcından bu yana AB, uluslararası insani hukuku ihlal etmekten sorumlu olanlara hesap verme çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

"AB, Suriye halkının yanında olmaya ve Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlı kalmaya devam edecektir." denilen açıklamada, krizin tek çözümün, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirlenen yol haritasıyla mümkün olduğunun altı çizildi.

BM raporu

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin 28 Haziran'da yayımladığı raporda, ülkede savaşın başladığı 1 Mart 2011 ile 31 Mart 2021 arasında çatışma sonucu meydana gelen sivil can kayıplarına dair güncellenmiş istatistikler paylaşılmıştı.

Raporda, bundan önceki BM istatistiklerinde 143 bin 350 sivil can kaybı tespit edildiğine değinilerek, kullanılan yeni istatistik yöntemleri sonucu aynı zaman aralığında 163 bin 537 sivilin daha çatışmalar sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilmişti.

Yeni tahmini kayıplarla savaşın başlamasından bu yana 10 yıl içindeki sivil can kaybı sayısı 306 bin 887 olarak güncellenmişti.

Bu rakamın Suriye nüfusunun yüzde 1,5'ine tekabül ettiği ve güne oranlandığında son 10 yılda her gün ülkede 83 sivilin çatışma sonucu öldüğü bilgisi paylaşılmıştı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Beşşar Esed, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Suriye'de sivillerin ölümüne neden olan suçların işlenmesini kınadı Açıklaması - Son Dakika

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