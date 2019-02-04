Son Dakika Haberleri: AB Suriye'de "Siyasi Çözüme" İşaret Etti

AB Suriye'de "Siyasi Çözüme" İşaret Etti

51 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmek için ön şartlarının "Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki siyasi çözüm" olduğunu söyledi.

AB Suriye'de
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmek için ön şartlarının "Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki siyasi çözüm" olduğunu söyledi.

Mogherini, Brüksel'deki AB-Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı açılış konuşmasında, "Suriye'ye barışı ancak BM himayesindeki müzakereler kapsamında varılacak siyasi çözüm getirebilir. Bu bizim Şam yönetimiyle ilişkilerin yeniden inşa edilmesi ve normalleştirilmesi için ön şartımızdır." ifadelerini kullandı.

"Suriye'den çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkelere desteğimizi sürdüreceğiz." diyen Mogherini, üçüncü Brüksel Suriye Konferansı'nın, 12-14 Mart'ta düzenleneceğini söyledi.

Mogherini, İsrail-Filistin sorununa da değinerek, "İki devletli çözümün çökmesinin acilen engellenmesi ve yeniden canlandırılması için yollar aranması hedefini paylaşıyoruz." diye konuştu.

AB ve Arap Birliği'nden bakanlar, Brüksel'de, Mısır'da 24-25 Şubat'ta yapılacak liderler zirvesi öncesi bir hazırlık toplantısı düzenliyor. Toplantının eş başkanlığını AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebulgeyt ve Sudan Dışişleri Bakanı El-Dirdiri Muhammed Ahmed yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:02 Kaynak: AA

Dünya
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