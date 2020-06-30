AB, Suriye Konferansı çerçevesinde 2,3 milyar avro taahhütte bulundu - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "AB kurumları 2020-2021 döneminde Suriye'ye yardım için 2,3 milyar avro taahhüt ediyor." açıklamasında bulundu.

Borrell, AB ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ortaklaşa düzenlediği "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'nın bakanlar düzeyinde gerçekleşecek toplantısının açılış konuşmasını yaptı.

Suriye'deki durumun ciddiyetini koruduğunu hatırlatan Borrell, Türkiye ve Rusya'nın mart ayında İdlib'de sağladığı ateşkesin tüm ülkeye yayılması gerektiğini kaydetti.

Borrell, Suriye'de çözümün askeri değil siyasi olduğunu, AB'nin BM nezdinde yürütülen süreci güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Siyasi çözüm için fırsatı yakalamak gerektiğinin altını çizen Borrell, "Tüm tarafları, Suriye rejimini siyasi müzakereler ve baskıya son vermesi için zorlamalı." çağrısında bulundu.

AB'nin, Suriye halkına ve komşu ülkelerdeki sığınmacılara destek sağlamaya devam edeceğini ifade eden Borrell, "AB kurumları 2020-2021 döneminde Suriye'ye yardım için 2,3 milyar avro taahhüt ediyor." açıklamasında bulundu.

Konferans sonrası tüm taahhütlerin akşam saatlerinde teyit edilerek açıklanması bekleniyor.