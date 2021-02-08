AB, Suriye konulu uluslararası konferans düzenleyecek - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), "Suriye ve bölgenin geleceğine destek" konulu uluslararası konferans düzenleyecek.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, "Brüksel Konferansı" olarak adlandırılan toplantıların beşincisinin 29 ve 30 Mart'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirileceği belirtildi.

Suriye'de rejim karşıtı gösterilerin başlamasının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen ülkede anlaşmazlıkların sürdüğü hatırlatılan açıklamada, özellikle salgın ve ekonomik zorluklar nedeniyle insani durumun hem Suriye'nin içinde hem de Suriyelilere ev sahipliği yapan bölge ülkelerinde zorluklarla dolu olduğu ve hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, konferansın önceden beri Birleşmiş Milletlerin siyasi çözüm çabaları ile Suriyeliler ve onlara ev sahipliği yapan ülkelere mali yardımlar konusunda uluslararası camianın desteği bakımından fırsat teşkil ettiği kaydedildi.