AB, Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu - Son Dakika

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AB, Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu
6 saat önce
AB, Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:00 Kaynak: AA
AB, Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu
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