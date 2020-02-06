AB, Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB, Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu - Son Dakika

AB, Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu

6 saat önce

AB, Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu.

AB, Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu, System.String[]

AB, Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu

Avrupa Birliği, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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