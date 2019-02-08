Son Dakika Haberleri: AB Suudi Arabistan'ı 'kara listeye' alacak

AB Suudi Arabistan'ı 'kara listeye' alacak

1 saat önce

AB'nin Suudi Arabistan'ı kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye alacağı belirtildi.

AB Suudi Arabistan'ı 'kara listeye' alacak, System.String[]
AB'nin Suudi Arabistan'ı kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye alacağı belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:57 

Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Ekonomi
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