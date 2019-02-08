AB Suudi Arabistan'ı 'kara listeye' alacak
1 saat önce
AB'nin Suudi Arabistan'ı kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye alacağı belirtildi.
AB'nin Suudi Arabistan'ı kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye alacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:57
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