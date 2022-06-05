Borrell, "Rusya'nın Ukrayna limanlarına devam eden ablukası, mısır ve buğday gibi tonlarca tahılın dünyanın ana üreticilerinden Ukrayna'da kalmasına yol açıyor, ihracatını engelliyor. Rusya, uluslararası tahıl ticaretindeki kıtlıktan doğrudan sorumludur." ifadesini kullandı.

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç: 'Türkiye'nin AB Üyeliği Kaçınılmaz Hedef Olsa Bile Yurt Dışından Türkiye'ye Bakış Açıları da Önemlidir'

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AB tahıl kıtlığında Rusya'yı suçluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.