Son Dakika Haberleri: AB Tarafından 'Güvenli' Bulunan Libya'da Göçmenlere Tecavüz Skandalı

AB Tarafından 'Güvenli' Bulunan Libya'da Göçmenlere Tecavüz Skandalı

1 saat önce

Gerek savaş ve baskıdan kaçmak nedeniyle gerekse daha iyi yaşam koşulları arayışıyla Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin büyük çoğunluğu zorlu yolculukları boyunca cinsel istismara uğruyor.

Gerek savaş ve baskıdan kaçmak nedeniyle gerekse daha iyi yaşam koşulları arayışıyla Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin büyük çoğunluğu zorlu yolculukları boyunca cinsel istismara uğruyor.…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:25 Kaynak: Youtube

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