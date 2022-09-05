Avrupa birliğinden baskı! Telefon güncellemeleri zorunlu olacak

Akıllı telefonlar artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Özellikle pandeminin ardından artan uzaktan çalışma şekli ile akıllı cihazların rolü bir kat daha arttı. Neredeyse tüm iş ve sosyal aktivitelerimizi gerçekleştirdiğimiz bu cihazlar, birçok kişisel bilgiyi de içerisinde barındırıyor. Bu yüzden akıllı telefon ve tabletlerin güncel tutulması güvenliğimiz açısından da büyük önem taşıyor.

Avrupa Birliği en az 3 senelik Android güncellemesi istiyor

Bu konu hakkında çalışmalar yürüten Avrupa Birliği Komisyonu, akıllı cihazlar için geniş çaplı bir öneri paketi oluşturdu. Yetkililer, telefon üreticilerinden cihazlarına en az beş yıllık güvenlik güncellemesi ve üç yıllık işletim sistemi güncellemesi sağlamasını istiyor.

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Bu kural yürürlüğe girdiği takdirde Android cihazlar için büyük bir adım atılmış olacak. Şu anda sadece Samsung ve Google telefonlarında 5 yıllık güvenlik güncellemesi vaat ediyor. Bu markalar bile her ürünlerinde bu hizmeti sunmuyor.

Diğer yandan Samsung, amiral gemisi modelleri için dört büyük Android güncellemesi sunuyor. Şirket, diğer modellerinde ise 3 veya daha az büyük işletim sistemi güncellemesi vaat ediyor. Google ve diğer Android üreticileri ise en fazla 3 senelik Android güncelleme desteği ile müşterilerin karşısına çıkıyor.

Böyle bir gelişme ile birlikte üreticiler amiral gemisi telefonlarının yanı sıra daha bütçe dostu modellerinde de daha uzun süre güncelleme desteği sunabilir. Ortaya konan düzenlemelerden bir tanesi de telefon batarya performanslarının yapılan güncelleme ile birlikte düşmemesi yönünde.

AB Komisyonu tarafından ortaya konan taslak düzenlemeler ayrıca akıllı telefon ve tabletlerin; batarya, ekran, kamera, şarj soketi ve diğer önemli parçalarının tedariğinin en az 5 yıl boyunca yapılması gerektiğini ortaya koyuyor.

AB, kaynak israfının önüne geçmek istiyor

AB, hazırlanan bu taslak ile birlikte akıllı telefonların kullanım ömrünü uzatarak kaynak israfının önüne geçmeyi planlıyor. Çoğu kullanıcının telefonlarını zamanından önce değiştirdiğine vurgu yapan yetkililer, telefon ömürlerini 2 yıldan 5 yıla çıkararak çevreyi koruma anlamında önemli bir adım atmayı planlıyor.

Avrupa, son zamanlarda akıllı telefonlar konusunda birçok düzenleme getiriyor. Yapılan düzenleme ile birlikte tüm telefonların USB Type C girişine sahip olmasını zorunlu tutan AB, bu son taslak kanunla birlikte çevre kirliğine karşı da önemli bir adım atabilir.

Telefonlarda 3 yıl işletim sistemi ve 5 sene güvenlik güncellemesini içeren yasa tasarısının 1 yıl içinde yürülüğe girmesi bekleniyor. Peki siz Avrupa Birliği'nin akıllı telefon güncellemesi için attığı bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.