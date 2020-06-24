AB Temel Haklar Ajansından "yolsuzluk ve temel haklar" uyarısı - Son Dakika

AB Temel Haklar Ajansından "yolsuzluk ve temel haklar" uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı'nın (FRA), yayınladığı çalışmaya göre, Avrupa'da gelir seviyesi düşük kişilerin temel hak ve özgürlüklere olan inancı zayıflarken, yolsuzluk ise bazı ülkelerde yüzde 60 oranında sıradan bir durum olarak kabul ediliyor.

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı'nın (FRA), yayınladığı çalışmaya göre, Avrupa'da gelir seviyesi düşük kişilerin temel hak ve özgürlüklere olan inancı zayıflarken, yolsuzluk ise bazı ülkelerde yüzde 60 oranında sıradan bir durum olarak kabul ediliyor.

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Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan FRA tarafından 27'si Avrupa Birliği (AB) üyesi toplamda 29 ülkede yaklaşık 35 bin denekle yapılan temel hak ve özgürlüklere ilişkin çalışma kamuoyuyla paylaşıldı.

Çalışmaya göre, Avrupalıların yüzde 88'i daha adil bir toplum için insan haklarını önemli bulurken, bu hususta yaşanan eksiklikler nedeniyle özellikle genç ve gelir seviyesi düşük bireylerin yanı sıra azınlıkların temel haklardan yeterince faydalanamadığı kaydedildi.

Avrupa'daki yönetimlerin vatandaşlarına temel hak ve özgürlüklere ulaşmaları yönünde daha fazla çaba sarf etmeleri çağrısında bulunulan çalışmada, herkesin eşit düzeyde temel haklardan faydalanması gerektiği vurgulandı.

Avrupa'da gelir seviyesi düşük bireylerin yüzde 44'ünün insan haklarının suçlu ve teröristlerin lehine işlediği görüşünde olduğuna işaret edilen çalışmada, söz konusu kişilerin eşitlik ve insan haklarına olan inancının da zayıf olduğu belirtildi.

Avrupalılar siyaset kurumuna güvenmiyor

Çalışmada, Avrupalıların yüzde 66'sının siyasi parti ve politikacıların kendileri için çaba göstermediği görüşünde olduğuna işaret edilirken, bu oranın gelir seviyesi düşük bireylerde yüzde 73'e yükseldiği bildirildi.

Çalışmaya katılan deneklerin yüzde 27'sinin adalet kurumunun bağımsızlığına inanmadığı kaydedildi.

Yolsuzluk hayatın gerçeği

Bazı Avrupa ülkelerinde yolsuzluğun sıradanlaştığı görüşünde olan vatandaşların oranının yüzde 60'ın üzerinde olduğuna dikkati çekilen çalışmada, yolsuzluğun kamu kurumlarına olan güveni ortadan kaldıracağı, bu nedenle yönetimlerin sıfır tolerans stratejisiyle hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Çalışmanın ortaya çıkardığı sonuçlara ilişkin FRA Başkanı Michael O'Flaherty'nin de görüşlerine yer verildi.

O'Flaherty, Avrupa'da genç ve gelir seviyesi düşük bireylerin insan hakları açısından geride bırakıldıkları düşüncesinde olmasının çok üzücü olduğunu vurgulayarak, "İnsan hakları herkes içindir ve kimse kendini dışlanmış hissetmemelidir." ifadesini kullandı.

Avrupa'da pek çok insanın yolsuzluk ve demokratik toplumların gerçeklikleri karşısında hayal kırıklığına uğramasının AB ülkelerini harekete geçirmesi gerektiğini belirten O'Flaherty, "İnsan haklarının istisnasız ve ayrım gözetilmeksizin herkesin yararına olması için çaba sarf etmek hepimizin yükümlülüğüdür." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Avusturya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:39 Kaynak: AA

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