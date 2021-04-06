AB, temmuza kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor - Son Dakika

AB, temmuza kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor

06.04.2021 15:11
AB, temmuza kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), haziran sonuna kadar üye ülkelere dağıtılması planlanan Kovid-19 aşılarıyla yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmış olacağını planlıyor.

Avrupa Birliği (AB), haziran sonuna kadar üye ülkelere dağıtılması planlanan Kovid-19 aşılarıyla yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmış olacağını planlıyor.

AB yetkilileri, bu yılın başından mart sonuna kadar üyelere 100 milyon doz aşının teslimatının yapıldığını bildirdi. Haziran sonuna kadar da 360 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtılması öngörülüyor.

Böylece yaklaşık 450 milyon nüfuslu AB ülkelerinde yaşayan yetişkin nüfusun yüzde 70'ine yılın ikinci çeyreğinin sonuna, yani haziran ayı bitimine kadar aşıların uygulanmış olması hedefleniyor.

AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, AB'nin hedeflerinden bahsettiği günlük basın toplantısında "Bu sayede virüsle mücadelede yeterli topluluk bağışıklığını elde edebiliriz. Ancak bu tabii aşıların teslimatı ve üye ülkelerin aşıları uygulamasına bağlı." dedi.

AB'nin ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde yeni tip koronavirüse karşı geliştirilmiş 4 aşının kullanımına onay verdi. Bunlar BioNTech- Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar.

Tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşılarının nisan ayının ikinci yarısından itibaren dağıtımının başlaması bekleniyor. Şu anda dağıtımı devam eden diğer aşılar ise iki doz olarak uygulanıyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin verilerine göre, 5 Nisan itibarıyla AB üyelerine 94,1 milyon doz aşı dağıtıldı. Bu aşıların 75 milyon dozu uygulandı.

En fazla dağıtılan ve kullanılan aşı yaklaşık 60 milyon dozla BioNTech-Pfizer tarafından üretilen aşı oldu. Bunu 22 milyondan fazla dozla AstraZeneca aşısı, 9 milyon dozla Moderna izledi.

Macaristan ve Slovakya gibi AB ülkelerinin bazıları ayrıca Rusya ve Çin'de üretilen aşıları da kullanıyor.

Avrupa Birliği, Haziran, Pfizer, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, temmuza kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Acun Ilıcalı, arkadaşı Emre Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı, zor şartlara rağmen Fener maçını seyretti Acun Ilıcalı, arkadaşı Emre Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı, zor şartlara rağmen Fener maçını seyretti Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oltaya takılan ceset, 3 gündür kayıp olan kişiye ait çıktı Oltaya takılan ceset, 3 gündür kayıp olan kişiye ait çıktı Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı         
15:50
Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir         
15:31
Kamyonet takla attı, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 4 yaralı Kamyonet takla attı, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 4 yaralı         
15:22
Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı         
15:04
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
'Herkes kendi kaderini yaşar' paylaşımı yaptıktan sonra göl kenarında kayboldu 'Herkes kendi kaderini yaşar' paylaşımı yaptıktan sonra göl kenarında kayboldu         
14:38
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, "Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür" demiş         
12:17
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 16:12:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB, temmuza kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei