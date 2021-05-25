AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama ve güvenli açılma hedefinde iyimser - Son Dakika

AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama ve güvenli açılma hedefinde iyimser

25.05.2021 18:12
AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama ve güvenli açılma hedefinde iyimser, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamaların hızlandığını, temmuzda yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanması ve AB ülkelerinin açılması hedefine ulaşabileceklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamaların hızlandığını, temmuzda yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanması ve AB ülkelerinin açılması hedefine ulaşabileceklerini söyledi.

Von der Leyen, Kovid-19 salgını ve iklim değişikliğinin görüşüldüğü AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile basın toplantısı düzenledi.

Avrupa ülkelerinde aşılamaların hız kazandığını, vakaların ve hastaneye kaldırılanların sayısının azaldığını ifade eden von der Leyen, bu haftanın sonuna kadar 300 milyon doz aşının üye ülkelere dağıtılmış olacağını, haziran ayında da 400 milyon doz beklediklerini belirtti. Von der Leyen, temmuz sonuna kadar AB içindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamış olma hedefine doğru ilerlediklerini aktardı.

Von der Leyen, "Böyle devam edersek güvenli açılmayı gerçekleştirebileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Bunun için 18 yaşından küçüklerin de aşılanması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, Avrupa İlaç Ajansının BioNTech- Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay vermesini beklediklerini kaydetti. Von der Leyen, koronavirüsün varyantlarının takip edilmesinin önemine dikkati çekerek bu takibin küresel ölçekte yapılması gerektiğini vurguladı.

AB'nin seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına da değinen von der Leyen, AB içinde geçerli olacak sertifikanın bilişim altyapısının hazır olduğunu duyurdu. Von der Leyen, haziranda sertifikaya ilişkin yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle AB ülkelerinin de sisteme bağlanabileceğini, şimdi üye ülkelerin kendi sağlık sistemlerini buna hazırlaması gerektiğini bildirdi.

Aşıların düşük gelirli ülkelerle paylaşılmasının önemine değinen von der Leyen, AB'nin Afrika'da aşı üretim kapasite geliştirilmesi için 1 milyar avro yatırım yapılması için çalıştıklarını, bu girişimin mRNA teknolojisini Afrika'ya götüreceğini söyledi.

İklim değişikliği

AB Konseyi Başkanı Michel, "2050 yılına kadar iklime zarar vermeyen bir kıta olma konusundaki ortak hedeflerimizi teyit ettik." dedi.

AB'nin aralık ayında, 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonunu yüzde 55 düşürmek konusunda uzlaştığını anımsatan Michel, çevre konusunun AB üyesi ülkeleri farklı biçimde etkilediğini ve bunu dikkate aldıklarını ifade etti.

Michel, toplantı öncesinde üye ülke delegasyonları ile çevre konusunda atılacak adımlara ilişkin görüşmeler yaptıklarını, öncelikleri ve meşru kaygıları belirlemeye çalıştıklarını anlattı.

AB Komisyonunun yakın zamanda üye ülkelerin görüşleri doğrultusunda emisyon ticaret sistemi ve sınırda karbon düzenleme mekanizması gibi konularda somut düzenleme teklilerini masaya koyacağını belirten Michel, çevre konusunun haziran ayında yapılacak liderler zirvesinde tekrar gündeme geleceğini söyledi.

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Haziran, Europe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama ve güvenli açılma hedefinde iyimser - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalyaspor'dan Nihat Özdemir'e büyük tepki: Bir kere bu ülkeye faydanız olsun, derhal istifa edin Antalyaspor'dan Nihat Özdemir'e büyük tepki: Bir kere bu ülkeye faydanız olsun, derhal istifa edin Ozan Tufan'dan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğan hareketler Ozan Tufan'dan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğan hareketler İki araç kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı İki araç kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı Eşini 46 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsa iyi hal indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis cezası Eşini 46 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsa iyi hal indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis cezası "Öldürdüğüme dair bir kanıt yok" dedi, ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren kadını yaptığı savunma kurtaramadı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Cevdet Yılmaz: Kapsamlı bir borç yapılandırma paketi çarşamba günü komisyona geliyor TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Cevdet Yılmaz: Kapsamlı bir borç yapılandırma paketi çarşamba günü komisyona geliyor Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri
17:50 AK Parti'den yeni yasa teklifi: 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin cezaları ertelenecek
17:43 Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
17:43 Ozan Tufan'dan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğan hareketler
17:36 16 Haziran'da Putin ile Biden, Cenevre'de bir araya gelecek
17:35 Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü
17:21 Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak
17:19 İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı
17:16 Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Balotelli için deli diyorlar, Adana'da rahat eder
16:58 Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi
16:42 Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak
Gedson Fernandes: Galatasaray soyunma odasında yaşın önemli olmadığını anladım Gedson Fernandes: Galatasaray soyunma odasında yaşın önemli olmadığını anladım         
18:49
39 yaşındaki modelin acı sonu! AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti 39 yaşındaki modelin acı sonu! AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti         
17:57
Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti         
17:44
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak         
17:22
Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak         
16:42
Instagram'da filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu Instagram'da filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu         
16:23
Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu         
16:12
FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı         
15:42
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Akademisyenlerin boşanma kavgası! 6 yılda boşanamadılar, 4 dava daha açıldı Akademisyenlerin boşanma kavgası! 6 yılda boşanamadılar, 4 dava daha açıldı         
14:41
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 19:06:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama ve güvenli açılma hedefinde iyimser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement