AB Temsilcileri Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

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AB Temsilcileri Türkiye'ye geliyor

11 dakika önce

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic'ın temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceği açıklandı.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic'ın temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceği açıklandı.

AB Dış İlişkiler Servisi tarafından yayınlanan açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, 3-4 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye'de temaslarda bulunacağı duyuruldu. Açıklamada "AB'nin iki üst düzey yetkilisi, Ankara ziyaretleri sırasında bölgedeki sivil nüfusun yanı sıra Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin durumu için Türk makamlarının üst düzey muhataplarıyla görüşecekler' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Ziyaret, AB Dışişleri Bakanları'nın 5 ve 6 Mart tarihlerinde (Gymnich) resmi olmayan toplantısı ve bu hafta Zagreb'de Borrell başkanlığındaki olağanüstü Dışişleri Konseyi'nin toplantısı öncesinde gerçekleşecek" denildi.

AB Dış İlişkiler Servisi tarafından yayınlanan resmi açıklamanın sonunda "Komisyon üyesi Janez Lenarcic, Türkiye'nin güneydoğusundaki Gaziantep'te mülteci tesislerini ziyaret ederek Türkiye gezisine devam edecek" bilgisine yer verildi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
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