Son Dakika Haberleri: AB temsilcilerinin konuğu olan İmamoğlu: Türkiye Avrupa'nın bir parçası
Son Dakika Dünya AB temsilcilerinin konuğu olan İmamoğlu: Türkiye Avrupa'nın bir parçası - Son Dakika Dünya

AB temsilcilerinin konuğu olan İmamoğlu: Türkiye Avrupa'nın bir parçası

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda bir insan ömrü kadar vakit harcadığını söyleyerek, "süreç çok uzamıştır" dedi.

AB temsilcilerinin konuğu olan İmamoğlu: Türkiye Avrupa'nın bir parçası, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda bir insan ömrü kadar vakit harcadığını söyleyerek "süreç çok uzamıştır" dedi.


İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in davetlisi olarak Ankara'daydı.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı
Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli Kıvanç'ın elenmesinin ardından Demet Akalın, MasterChef'e geri döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 00:11:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB temsilcilerinin konuğu olan İmamoğlu: Türkiye Avrupa'nın bir parçası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]