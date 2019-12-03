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AB temsilcilerinin konuğu olan İmamoğlu: Türkiye Avrupa'nın bir parçası
6 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda bir insan ömrü kadar vakit harcadığını söyleyerek, "süreç çok uzamıştır" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda bir insan ömrü kadar vakit harcadığını söyleyerek "süreç çok uzamıştır" dedi.
İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in davetlisi olarak Ankara'daydı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:42
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