Son Dakika Haberleri: AB Temsilciliklerinden Filistin Yönetimine "Demokratik Seçim" Çağrısı

AB Temsilciliklerinden Filistin Yönetimine "Demokratik Seçim" Çağrısı

1 saat önce

Avrupa Birliğinin (AB) işgal altındaki Doğu Kudüs ve Ramallah'ta bulunan temsilcilikleri, Filistin yönetimine "tüm Filistinlileri içine alan demokratik bir seçim yapılması için gerekli çalışmaları yapması" çağrısında bulundu.

AB Temsilciliklerinden Filistin Yönetimine
Avrupa Birliğinin (AB) işgal altındaki Doğu Kudüs ve Ramallah'ta bulunan temsilcilikleri, Filistin yönetimine "tüm Filistinlileri içine alan demokratik bir seçim yapılması için gerekli çalışmaları yapması" çağrısında bulundu.

Doğu Kudüs ve Ramallah'taki AB temsilciliklerinden yapılan ortak yazılı açıklamada; güçlü, kapsayıcı ve demokratik kurumların oluşturulması için Filistin yönetiminin yanında oldukları ifade edildi.

Filistinli tüm grupları demokrasi yolunda pozitif şekilde ilerlemek için ortak bir zeminde buluşarak birlikte çalışmaya davet eden açıklamada, "Tüm Filistinlileri içine alacak gerçek ve demokratik bir seçim yapılması için Filistin yönetimi gerekli çalışmaları yapmalıdır." denildi.

Geçen ay Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Anayasa Mahkemesinin meclisi feshettiğini açıklamış ve 6 ay içinde seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Filistin genelinde 2006'da ilk defa yapılan seçimlerde, 132 sandalyelik Filistin Meclisinin 76 sandalyesini Hamas kazanırken, Filistin yönetimini elinde bulunduran Fetih Hareketi sadece 43 sandalyede kalmıştı.

Filistin Anayasasına göre, her 4 yılda bir ülke genelinde genel seçimlerin yapılması gerekiyor. Ancak Filistin'de ilk defa 2006'da genel seçimlere gidildi.

Seçimin ardından Haziran 2007'de Hamas ile Fetih güçleri arasında Gazze Şeridi'nde çatışmalar başladı. Yaşanan çatışmalar sonrasında Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimini eline geçirirken, Fetih ise Batı Şeria'yı yönetmeye devam etti.

Bu gelişmenin ardından Gazze ve Batı Şeria'da iki farklı hükümet bulunması nedeniyle genel seçimler 2006'dan bu yana yapılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:15 Kaynak: AA

Ramallah, Avrupa Birliği, Filistin, Güncel
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