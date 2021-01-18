AB Temsilcisi Borrell, Kıbrıslı liderlerle görüştü - Son Dakika

AB Temsilcisi Borrell, Kıbrıslı liderlerle görüştü
18.01.2021 21:39
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıslı liderler Ersin Tatar ve Nikos Anastasiadis ile görüştüğünü, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıslı liderler Ersin Tatar ve Nikos Anastasiadis ile görüştüğünü, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.
Borrell, sosyal medyadaki paylaşımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile konuştuğunu belirtti.
AB'nin Kıbrıs müzakerelerini desteklediğini kaydeden Borrell, Tatar ve Anastasiadis ile müzakerelerin BM himayesinde BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda yeniden başlaması konusunu ele aldıklarını aktardı.
Borrell, "AB katkı sunmaya hazırdır." ifadesini kullandı.
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