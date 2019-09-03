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AB Terörle Mücadele Koordinatörü Mısır'da

3 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bölgedeki gelişmeleri görüştü.

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Mısır'da, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Terörle Mücadele Koordinatörü Kerchove ve Bakan Şukri'nin başkent Kahire'de gerçekleşen görüşmesinde, bölgedeki durum, bölgesel gelişmeler, bölgenin güvenliğini ve istikrarını koruyan ve terörist grupların yayılmasını önleyecek sürdürülebilir çözümler bulmanın yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, internette bulunan aşırılık yanlısı mesajlara karşı koyma çabalarının artırılmasının yanı sıra tüm ülkeleri tehdit eden küresel bir felaket haline gelen terörizmle mücadele için Mısır ile AB arasında yürütülen çabaların koordinasyonu ve iş birliğinin yoğunlaştırılması yollarına da değinildi.

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Kerchove, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, terörizmle mücadeleyi ekonomik, sosyal, gelişimsel ve eğitimsel yönleri kapsadığını belirtti.

Bakan Şukri de her türlü terörizm, şiddet ve aşırılıkla mücadele için uluslararası toplumun ortak çabalarının önemli olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 10:40 Kaynak: AA
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