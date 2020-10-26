AB tescilli kestanede hasat dönemi - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, incirden sonra Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescillenen ikinci ürün olan kestanede hasat dönemi başladı. Hasat, geç başlasa da kestane fiyatları, üreticiyi memnun etti.

Türkiye'de Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısının ardından AB nezdinde 24 Eylül'de tescillenen Aydın kestanesinin hasadına başlandı. Genellikle dağlık ve yüksek kesimlerdeki ağaçlarda yetişen kestanede, hava şartları nedeniyle bu yıl geçen seneye göre 10 gün gecikmeli hasat yapılıyor. Efeler ilçesinin kırsal Eğrikavak Mahallesi'nde üreticilerin dağlık alandaki ağaçlarından topladıkları kestaneler, önce kazılan çukurlara gömülüp, yaklaşık 2 ay bekletiliyor ardından sulanarak, kabuğunun çürümesi sağlanıyor. Çürümeye başlayan kestanelerin kabukları, daha sonra makine ile ayıklanıyor. Kabuklarından ayrılan kestaneler, kalitesine göre, kilosu 25 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarla tüccarlara satılıyor. Üreticiler, hasat geç ve zor şartlarda başlasa da fiyatlardan memnun olduklarını belirtiyor. Mahallede çoğunlukla erkekler, ağaçlara çıkıp, sırıklarla kestaneleri silkeleyerek, düşürüyor. Kadınlar ise taktıkları eldivenlerle yere düşen kestaneleri toplayıp, çuvallara dolduruyor. 1300 nüfuslu Eğrikavak Mahallesi'nin neredeyse tamamı, geçimini kestane üretiminden sağlıyor. Mahallede yılda 300 bin ton kestane üretiliyor.