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KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağının kalitesi "takip sistemi" ile kontrol altında tutulacak - Son Dakika

KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağının kalitesi "takip sistemi" ile kontrol altında tutulacak

23.06.2021 11:59
KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağının kalitesi

Kastamonu'da üretilen ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen "Taşköprü sarımsağı"nın kalitesinin, Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi ile kontrol altında tutulması hedefleniyor.

Kastamonu'da üretilen ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen "Taşköprü sarımsağı"nın kalitesinin, Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi ile kontrol altında tutulması hedefleniyor.

Taşköprü Kaymakamlığı, Belediye ve Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ilçede Taşköprü sarımsağı üreten çiftçiler, ocak ayında hayata geçirilen Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi'ne kaydediliyor.

Çiftçilerin hangi tarlada ne kadar üretim yaptığı, hangi tohumu kullandığı gibi bilgilerin yer aldığı sistem sayesinde Taşköprü sarımsağı adı altında yabancı menşeli sarımsak satışının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, AA muhabirine, Taşköprü sarımsağının geleceğinin güvence altına alınması için Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi'ni devreye aldıklarını, ürünü tarladan tüketicinin sofrasına gelene kadar takip etmek istediklerini söyledi.

Projenin iki aşamadan oluştuğunu belirten Partal, "İlk aşama, tohum bankacılığını oluşturmak. Çiftçilerimizin her birine 420'şer kilogram olmak üzere sarımsaklarımızı verdik. Şu anda da tarlada takip ediyoruz. Üreticilerimizden sezon sonunda yüzde 25 fazlasını geri alıyoruz." dedi.

Bugüne kadar sarımsak üretimi yapılan, 2 bin 641 çiftçiye ait 22 bin dekar alanı Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi'ne kaydettiklerini bildiren Partal, şöyle devam etti:

"Bu da ilk sene için güzel bir rakam. Yaklaşık yüzde 95 oranında Taşköprü sarımsağı ekim alanları kayıt alanı içinde. Bunları örnek tohumlarıyla sistemimize yükledik. Kurallara uygun olarak üreten üreticilerimize sertifikalarını teslim edeceğiz. Böylelikle Taşköprü sarımsağı üreten üretici, diğer sarımsak üreticilerinden ayrılacak. Taşköprü sarımsağının her sarımsaktan farklı olduğu iddiasındayız. Bunu resmi belgeyle ispat edebilecekler. Biz diğer sarımsaklar kötüdür demiyoruz ama Taşköprü sarımsağının bir ünü var. Tescilli ürünümüzü korumak amacıyla projemizi geliştirdik."

Partal, ilçedeki pazarlarda sisteme kayıtlı olmayan sarımsağın satışına izin verilmeyeceğini vurgulayarak, "Pazarlarda satış da Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi'nden ürettiğimiz barkod ile satılacak. Bunu, verdiği miktarı belirtir şekilde tüccarlara da vereceğiz. Tüccarlar da nihai tüketiciye sunarken bu barkodlarımızı kullanabilecekler. Başka yörenin yabancı menşeli sarımsağının Taşköprü sarımsağı olduğu algısı yaratılamayacak. Eğer tüketiciye sarımsak alırken şüphelendiğinde belge sorduramazsak, sistemimizin başarısı biraz düşer. Tüketiciyi bu bilince getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çiftçinin üreticiye Taşköprü'nün kendi öz sarımsağını sattığını ispatlıyoruz"

Belediye Başkanı Abdullah Çatal da Taşköprü sarımsağının bir yıla yakın raf ömrü bulunduğuna dikkati çekti.

Sarımsağı dikim aşamasından itibaren takip ettiklerini söyleyen Çatal, "Hasadına kadar takibini yaparak ne kadar sarımsak çıktığını tahmini olarak kesinleştiriyoruz. Çiftçiye sarımsakla alakalı sertifika veriyoruz. Bunu verdikten sonra Taşköprü sarımsağı adına o kağıtla gelip sarımsağı toptancıya satıyorlar. Toptancıya da bir barkot veriyoruz. Örneğin çiftçinin 10 ton sarımsağı var, toptancıya 2 tonunu satarsa toptancıya 2 tonluk barkot verip o 2 tonu çiftçiden düşüyoruz. Bu şekilde çiftçinin üreticiye Taşköprü'nün kendi öz sarımsağını sattığını ispatlıyoruz." diye konuştu.

Sarımsak üreticisi Keskin Gündüz de projeyi beğendiğini dile getirerek, "Sistem sayesinde üreticiden tüketicinin eline geçinceye kadar bütün aşamalar ziraat mühendislerimiz tarafından takip edilecek. Üreticilerimiz bundan sonra pazarlarda satılan sarımsağın hangi ilçeye veya hangi üretim tesisine ait olduğunu görecek. Böylece Taşköprü sarımsağı adı altında diğer bölgelerde üretilen ya da yurt dışından gelen sarımsakların tüketicilerimize sunulmasının önüne bir nebze geçilmiş olacak." dedi.

Belediyenin Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi sorumlusu Adem Ünal da çalışmayla Taşköprü sarımsağının daha da kaliteli üretilmesi ve daha geniş pazar payına ulaşmasını amaçladıklarını kaydetti.

KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağının kalitesi takip sistemi ile kontrol altında tutulacak
KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağının kalitesi takip sistemi ile kontrol altında tutulacak
KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağının kalitesi takip sistemi ile kontrol altında tutulacak
KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağının kalitesi takip sistemi ile kontrol altında tutulacak
KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağının kalitesi takip sistemi ile kontrol altında tutulacak
KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağının kalitesi takip sistemi ile kontrol altında tutulacak
KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağının kalitesi takip sistemi ile kontrol altında tutulacak
KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağının kalitesi takip sistemi ile kontrol altında tutulacak
KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağının kalitesi takip sistemi ile kontrol altında tutulacak

Avrupa Birliği, Kastamonu, Tarım, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağının kalitesi 'takip sistemi' ile kontrol altında tutulacak - Son Dakika


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