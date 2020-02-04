AB, Trump'ın İsrail-Filistin için sunduğu 'Yüzyılın Anlaşması' planını reddetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB, Trump'ın İsrail-Filistin için sunduğu 'Yüzyılın Anlaşması' planını reddetti - Son Dakika Dünya

AB, Trump'ın İsrail-Filistin için sunduğu 'Yüzyılın Anlaşması' planını reddetti

6 saat önce

AB, Orta Doğu'ya barış getirme vaadiyle ABD tarafından sunulan "Yüzyılın Anlaşması" planını reddederek, İsrail'in daha fazla Filistin toprağı ilhak etmesinden endişe duyduğunu açıkladı

AB, Trump'ın İsrail-Filistin için sunduğu 'Yüzyılın Anlaşması' planını reddetti, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'ya barış getirme vaadiyle ABD tarafından sunulan "Yüzyılın Anlaşması" planını reddederek, İsrail'in daha fazla Filistin toprağı ilhak etmesinden endişe duyduğunu açıkladı.


AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü için 28 Ocak'ta sunduğu plana ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Avrupa Birliği, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:08 
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