AB, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in yüksek yargıya müdahalesinden endişeli - Son Dakika

Avrupa Birliği'nin (AB) Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetmesinden endişe duyduğu bildirildi.

AFP'nin haberine göre, AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Birliğin Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetme kararından "kaygı duyduğunu" ve "yargı bağımsızlığının önemi" konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.

Massrali, "Cumhurbaşkanı'nın Yargı Yüksek Kurulunun feshedilmesine ilişkin son açıklamaları da dahil olmak üzere Tunus'taki durumun gelişimini endişeyle takip ediyoruz." dedi.

Tunus halkının egemenliği, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığının ülkenin demokrasisi, istikrarı ve refahı için kilit unsurlar olduğuna işaret eden Massrali, "Bunun gibi önemli reformlar, ne kadar önemli ve gerekli olursa olsun, kapsayıcı ve şeffaf bir süreç sonunda olmalıdır." diye konuştu.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararların ardından siyaset, ekonomi ve yargı alanında yaşanan krizler artarak devam ediyor.

Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus Cumhurbaşkanı, 19 Ocak'ta da Yüksek Yargı Konseyi üyelerine tanınan imtiyaz ve maddi yardımları kaldırdığını duyurmuştu. Said'in bu kararı birçok kesim tarafından yönetimin yargıya müdahalesi olarak değerlendirilmişti.