Üye Girişi
AB, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in yüksek yargıya müdahalesinden endişeli - Son Dakika

AB, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in yüksek yargıya müdahalesinden endişeli

07.02.2022 21:25
AB, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in yüksek yargıya müdahalesinden endişeli

Avrupa Birliği'nin (AB) Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetmesinden endişe duyduğu bildirildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetmesinden endişe duyduğu bildirildi.

AFP'nin haberine göre, AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Birliğin Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetme kararından "kaygı duyduğunu" ve "yargı bağımsızlığının önemi" konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.

Massrali, "Cumhurbaşkanı'nın Yargı Yüksek Kurulunun feshedilmesine ilişkin son açıklamaları da dahil olmak üzere Tunus'taki durumun gelişimini endişeyle takip ediyoruz." dedi.

Tunus halkının egemenliği, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığının ülkenin demokrasisi, istikrarı ve refahı için kilit unsurlar olduğuna işaret eden Massrali, "Bunun gibi önemli reformlar, ne kadar önemli ve gerekli olursa olsun, kapsayıcı ve şeffaf bir süreç sonunda olmalıdır." diye konuştu.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararların ardından siyaset, ekonomi ve yargı alanında yaşanan krizler artarak devam ediyor.

Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus Cumhurbaşkanı, 19 Ocak'ta da Yüksek Yargı Konseyi üyelerine tanınan imtiyaz ve maddi yardımları kaldırdığını duyurmuştu. Said'in bu kararı birçok kesim tarafından yönetimin yargıya müdahalesi olarak değerlendirilmişti.

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, cumhurbaşkanı, Yargı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in yüksek yargıya müdahalesinden endişeli - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:25 Vatandaşla toprak tartışması yaşayan CHP'li Başkan İsmail İnam: Bazı nahoş hadiseler oldu, üzgünüm
21:24 Dere kenarında oynayan çocuklar, cansız erkek bedeni buldu!
21:13 Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı
21:11 Kazı esnasında kelepçeli cesedi bulunan Murat Kartal'ın son görüntüleri ve ses kaydı gün yüzüne çıktı
20:19 Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
20:13 Gözü dönmüş koca, tartışma sonucu evi terk eden 4 aylık eşi ile kayınvalidesini tüfekle vurdu
20:12 Elektrik zamlarından sonra restoran ve kafelerden ısıtıcılar için açılış ücreti alınmaya başladı
20:08 Koronaya yakalanan Erdoğan çiftinin sağlık durumu nasıl? Son açıklamayı Emine Erdoğan yaptı
19:25 Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 236 kişi vefat etti, 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi
19:14 Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı! Vaka sayıları 20 binin altına düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 21:33:50. #1.11#
SON DAKİKA: AB, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in yüksek yargıya müdahalesinden endişeli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement