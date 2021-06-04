AB, Tunus ile ortaklık ilişkilerini yeni bir aşamaya taşıyor - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, göç sorunundan Orta Doğu barış sürecine pek çok konuda fikir birliğini yineleyerek, ikili ilişkileri yeni bir aşamaya taşımaya karar verdi.

Said, Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret ederek, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile temaslarda bulundu.

AB'den yapılan yazılı açıklamada, toplantıların Birlik ile Tunus arasındaki tarihi bağlar ve sürekli gelişen stratejik ortaklık açısından önemli olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ikili ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildiği belirtilerek, Akdeniz'in iki yakasındaki müşterek değerler ile siyasi, ekonomik ve kültürel bağların güçlendirileceği bildirildi.

Tunuslu öğrencilerin AB'de Erasmus programlarıyla elde ettiği başarıların artarak sürdürülmesi, göçün her biçimi ile sığınma, sınır yönetimi, göçmen kaçakçılığı gibi unsurlara karşı birlikte çalışılmasının ele alındığı kaydedilen açıklamada, radikalleşmenin engellenmesi, terörle ve kara para aklamayla mücadele, hava yolu güvenliği, turizm, Orta Doğu barış süreci ve iki devletli çözüme bağlılık konularının da görüşüldüğü aktarıldı.

Taraflar ayrıca AB-Tunus Ortaklık Anlaşması çerçevesinde kurulan danışma mekanizmalarının işlevinin önemine vurgu yaparken, Tunus'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne katılımı kapsamında siyasi ve diplomatik iletişimi yoğunlaştırma kararı aldı.