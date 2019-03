Rusya hükümet yetkilisi Sergey Prihodko, Rus gazına ilgi duyan Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği'nden (AB) Türk Akımı doğalgaz boru hattının ikinci kolunun yapım planlarının Brüksel'in siyasi kararıyla bozulmayacağı konusunda kesin garanti almaları gerektiğini belirtti.Basın mensuplarına konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prihodko, Rus gazına ilgi duyan Avrupa ülkelerinin, AB'den Türk Akımı doğalgaz boru hattının ikinci kolunun yapım planlarının Brüksel'in siyasi kararıyla bozulmayacağı konusunda kesin güvence almaları gerektiğini, Rusya'nın Güney Akım projesiyle ilgili hikayenin tekrarlamasını istemediğini aktardı."Garantiler kesinlikle gerekli. Rus gazı sevkiyatının yapılacağı güzergahın nihai onayı sırasında elbette Avrupa Komisyonu'nun (AK) pozisyonu dikkate alınacak" diyen Prihodko, sözlerini şöyle sürdürdü:"Rus gazına ilgi duyan Avrupa ülkelerinin, AB'den Türk Akımı'nın ikinci kolunun yapım planlarının Brüksel'in siyasi kararıyla bozulmayacağı konusunda kesin garanti almaları gerektiğine inanıyoruz. Güney Akım'la ilgili hikayenin tekrar etmesini istemiyoruz."Bulgaristan, 2014'te Avrupa Komisyonu'nun ısrarları nedeniyle Güney Akımı doğalgaz boru hattı projesinden çekilmişti.Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan birbirine paralel 2 ayrı boru hattından oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Güney ve Güneydoğı Avrupa'daki tüketicilerin kullanımına ayrılacak. Türk Akımı doğalgaz boru hattının yılsonuna kadar devreye alınması planlanıyor.The post "AB Türk Akımı-2'ye müdahale etmeyeceğine dair garanti vermeli" appeared first on Enerji Enstitüsü