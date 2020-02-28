AB: Türkiye-AB göçmen mutabakatı geçerliliğini koruyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB: Türkiye-AB göçmen mutabakatı geçerliliğini koruyor - Son Dakika

AB: Türkiye-AB göçmen mutabakatı geçerliliğini koruyor

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile imzalanan göçmen mutabakatının hala geçerliliğini koruduğunu açıkladı.

AB: Türkiye-AB göçmen mutabakatı geçerliliğini koruyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile imzalanan göçmen mutabakatının hala geçerliliğini koruduğunu açıkladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında "Türkiye'nin mültecilere kapıları açtığına" ilişkin iddialar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Stano, Türkiye'den bu yönde resmi bir açıklama yapılmadığını belirterek, "Bizim için Türkiye-AB göçmen mutabakatı geçerliliğini koruyor ve Türkiye'nin bu mutabakattan doğan taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının da mülteci politikasında bir değişiklik olmadığını teyit ettiğini anımsatan Stano, sosyal medyada konuyla ilgili iddiaları gördüklerini kaydetti.

"Gerekirse harekete geçeceğiz"

AB'nin söz konusu iddiaların aksine göç akınıyla ilgili üye ülkelerle görüşerek kendi değerlendirmesini yapacağını kaydeden Stano, "Durumu yakından takip ediyoruz ve gerekli olması halinde harekete geçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İdlib'deki gelişmelerin Türkiye üzerindeki göç baskısını artırdığını belirterek, "Gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir." demişti.

Aksoy, "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur." vurgusunda bulunmuştu.

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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