Son Dakika Haberleri: AB-Türkiye arasında Havacılık Anlaşması müzakerelerinin durması ne ifade ediyor?
Son Dakika Dünya Haber

AB-Türkiye arasında Havacılık Anlaşması müzakerelerinin durması ne ifade ediyor?

3 saat önce

Türkiye'ye 15 Temmuz'da Avrupa Birliği tarafından getirilen yaptırım paketi dahilinde AB-Türkiye arası Kapsamlı Havacılık Anlaşması müzakerelerinin durmasını havacılık uzmanı Tolga Özbek yorumladı.

AB-Türkiye arasında Havacılık Anlaşması müzakerelerinin durması ne ifade ediyor?, System.String[]
Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle 15 Temmuz'da açıkladığı yaptırımlar arasında; Kapsamlı Havacılık Anlaşması müzakerelerinin dondurulması da yer alıyordu.

AB'nin açıklamasının ise müzakerelerin sonlanması anlamına geldiğine işaret ediyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına Rusya'dan tepki: Kabul edilemez S-400 anketi: ABD ambargo uygularsa geri adım atılmalı mı? Honda yeni hibrit aracını Türkiye'de satışa sunuyor! Fiyatı 450 bin TL Japonya'daki animasyon stüdyosunda çıkan yangında 23 kişi öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:58:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB-Türkiye arasında Havacılık Anlaşması müzakerelerinin durması ne ifade ediyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]