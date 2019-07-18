AB-Türkiye arasında Havacılık Anlaşması müzakerelerinin durması ne ifade ediyor?
3 saat önce
Türkiye'ye 15 Temmuz'da Avrupa Birliği tarafından getirilen yaptırım paketi dahilinde AB-Türkiye arası Kapsamlı Havacılık Anlaşması müzakerelerinin durmasını havacılık uzmanı Tolga Özbek yorumladı.
Avrupa Birliği
'nin (AB), Türkiye
'nin Doğu Akdeniz
'de Kıbrıs
açıklarında doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle 15 Temmuz'da açıkladığı yaptırımlar arasında; Kapsamlı Havacılık Anlaşması müzakerelerinin dondurulması da yer alıyordu.
AB'nin açıklamasının ise müzakerelerin sonlanması anlamına geldiğine işaret ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:22
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