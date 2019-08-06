Son Dakika Haberleri: AB, Türkiye'deki mülteci destek fonuna 127 milyon euro daha aktardı
Son Dakika Dünya Haber

AB, Türkiye'deki mülteci destek fonuna 127 milyon euro daha aktardı

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye ile yapılan geri kabul anlaşmasına binaen Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) programı kapsamında Türkiye'deki mülteciler için 127 milyon euro ek ödeme gerçekleştirdiğini duyurdu.

AB, Türkiye'deki mülteci destek fonuna 127 milyon euro daha aktardı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye ile yapılan geri kabul anlaşmasına binaen Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) programı kapsamında Türkiye'deki mülteciler için 127 milyon euro ek ödeme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türkiye'de bulunan çoğunluğu Suriyeli mültecilerin gıda alışverişi için kullandığı Kızılaykart'lara sağlanan 127 milyon euroluk ilave ödenekle birlikte AB'nin programa toplam katkısı 1 milyar 125 milyon euroya ulaştı. Buna göre AB ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan 3,5 milyar euroluk sözleşme kapsamındaki projelere toplamda 2,4 milyar euro ödeme yapılmış oldu.
Euronews.com'da Görüntüle
Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'ye canlı yayında küfür eden Hollandalı gazeteciye tepki!
AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 127 milyon euroluk ek kaynak Son dakika! AK Parti sözcüsü Çelik: Türkiye'nin önünde seçim yok 96 yaşında aşırı hız yapan adamın yargı süreci gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 19:48:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB, Türkiye'deki mülteci destek fonuna 127 milyon euro daha aktardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]