Son Dakika Haberleri: AB: Türkiye'deki mülteciler için 6 milyar euronun tamamı tahsis edildi
Son Dakika Dünya AB: Türkiye'deki mülteciler için 6 milyar euronun tamamı tahsis edildi - Son Dakika Dünya

AB: Türkiye'deki mülteciler için 6 milyar euronun tamamı tahsis edildi

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki mültecilere destek amacıyla 6 milyar euroluk yardım paketinin tamamını tahsis ettiğini duyurdu. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada 4,3 milyar euronun farklı sözleşmelere bağlandığı bunun yanı sıra 2,7 milyar euro ödeme yapıldığı ifade edildi.

AB: Türkiye'deki mülteciler için 6 milyar euronun tamamı tahsis edildi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için taahhüt ettiği toplam 6 milyar euroluk desteğin 2,7 milyar euroluk kısmının aktarıldığını açıkladı.


Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların desteklenmesine yönelik mali yardım programları hakkında açıklamada bulunan AB Komisyonu, fona toplam 6 milyar euronun tahsis edildiğini, bu kapsamda 4,3 milyar euroluk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,7 milyar euroluk ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:01 
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