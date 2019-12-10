AB: Türkiye'deki mülteciler için 6 milyar euronun tamamı tahsis edildi

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için taahhüt ettiği toplam 6 milyar euroluk desteğin 2,7 milyar euroluk kısmının aktarıldığını açıkladı.



Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların desteklenmesine yönelik mali yardım programları hakkında açıklamada bulunan AB Komisyonu, fona toplam 6 milyar euronun tahsis edildiğini, bu kapsamda 4,3 milyar euroluk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,7 milyar euroluk ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi.