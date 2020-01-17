Son Dakika › Dünya › AB Türkiye'deki mülteciler için taahhüt ettiği yardımı geciktiriyor mu? - Son Dakika Dünya
AB Türkiye'deki mülteciler için taahhüt ettiği yardımı geciktiriyor mu?
6 saat önce
Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan sığınmacı anlaşması çerçevesinde taraflar arasında verilen taahhütler ne durumda?
Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan sığınmacı anlaşması çerçevesinde taraflar arasında verilen taahhütlere ilişkin zaman zaman karşılıklı suçlamalar dile getiriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AB'nin sözlerini yerine getirmediğini belirterek, Brüksel'i gerektiği kadar yardım etmemekle eleştiriyor. AB ise şu ana kadar taahhüt ettiği 6 milyar eurodan 3.2 milyar eurosunu serbest bıraktı. Euronews'e konuşan bir AB yetkilisi taahhüt edilen mali yardımların Türkiye'deki projelerin ilerlemesine göre aktarıldığını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:58
Son Dakika Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti