AB Türkiye'deki mülteciler için taahhüt ettiği yardımı geciktiriyor mu? - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB Türkiye'deki mülteciler için taahhüt ettiği yardımı geciktiriyor mu? - Son Dakika Dünya

AB Türkiye'deki mülteciler için taahhüt ettiği yardımı geciktiriyor mu?

6 saat önce

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan sığınmacı anlaşması çerçevesinde taraflar arasında verilen taahhütler ne durumda?

AB Türkiye'deki mülteciler için taahhüt ettiği yardımı geciktiriyor mu?, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan sığınmacı anlaşması çerçevesinde taraflar arasında verilen taahhütlere ilişkin zaman zaman karşılıklı suçlamalar dile getiriliyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AB'nin sözlerini yerine getirmediğini belirterek, Brüksel'i gerektiği kadar yardım etmemekle eleştiriyor. AB ise şu ana kadar taahhüt ettiği 6 milyar eurodan 3.2 milyar eurosunu serbest bıraktı. Euronews'e konuşan bir AB yetkilisi taahhüt edilen mali yardımların Türkiye'deki projelerin ilerlemesine göre aktarıldığını dile getirdi.

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Avrupa Birliği, Euronews, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:58 
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