AB Türkiye Delegasyon Başkanı Berger: "Türkiye'nin üretim altyapısı sağlam" - Son Dakika

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Berger: "Türkiye'nin üretim altyapısı sağlam"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, Türkiye'nin üretim altyapısının sağlam olduğunu belirterek "Umarım bu Kovid-19 sürecinin son bulmasıyla ikili ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü bir şekilde devam edecektir.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, Türkiye'nin üretim altyapısının sağlam olduğunu belirterek "Umarım bu Kovid-19 sürecinin son bulmasıyla ikili ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü bir şekilde devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Berger, Adana Sanayi Odasınca (ADASO) düzenlenen "Kovid-19 Sonrası Türkiye-AB İktisadi ve Ticari İlişkileri" toplantısına video konferans ile katıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ülkeler arasındaki bağlantının önemini anlatan Berger, "Kovid-19 tüm ülkeleri etkiledi. Daha önce de krizler deneyimledik fakat bunlar tüm dünyaya yayılan krizler değildi. Bu krize hazırlıklı değildik. Bu yüzden belki de hazırlıklı olmayı öğrenmemiz gereklidir. Bu çıkardığımız bir ders olabilir." ifadesini kullandı.

Berger, Kovid-19 nedeniyle bu yıl Avrupa'da işsizliğin yüzde 9 civarında beklendiğini belirterek bütçe açığının da hedeflenen rakamların çok üzerinde olabileceğini kaydetti. Türkiye'nin, AB'nin tedarik zincirinin bir parçası olduğunu anlatan Berger, şunları kaydetti:

"Tedarik ve ham maddeye ulaşımda, nakit akışında ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldık ve kalmaktayız. Bu konudaki aksaklıklar nedeniyle tekstil, makine ve teçhizat, motorlu taşıtlar endüstrileri olumsuz etkilendi. AB olarak Kovid-19'dan çıkardığımız ders, iş birliğinin önemi oldu. Güvene ve uzun bir tarihe dayalı ticaret ilişkimizi korumalıyız. Bu ilişki bizim için çok değerli. Vize ve lojistikte yaşanan aksaklıklar konusu iki tarafın kurumlarının iş birliğini gerektirir. Türkiye'nin üretim altyapısı sağlam. Üretimi AB standartlarında. Dolayısıyla Türkiye çekici ve etkileyici bir ülke ve bu bir fırsat. Türkiye zaten genç bir nüfusa sahip. Kalifiye ve teknolojiye yatkın bir iş nüfusuna sahip. Dolayısıyla bu anlamda yeterli altyapıya da sahip. Umarım bu Kovid-19 sürecinin son bulmasıyla ikili ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü bir şekilde devam edecektir."

"Salgın, Türkiye'nin AB için güvenli bir liman olduğunu ortaya koydu"

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde dünya tarafından en iyi notu alan ülkelerden biri olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgın, dünyanın önde gelen ülke ve şirketleri için küresel tedarik zincirinde yoğunlaşmanın, belirli ülkelere bağımlı olmanın ne kadar ciddi bir risk oluşturduğunu kanıtladı. Bu nedenle Çin ve daha geniş anlamda Asya'ya bağımlılığı dengeleyecek şekilde, Türkiye gibi mal ve hizmet üretiminde küresel standardı yakalamış ülkelere yönelik yeni bir talep dalgasının geleceğini ifade etmemiz gerekiyor. Salgın, Türkiye'nin AB için güvenli bir liman ve en yakın üretim üssü olduğunu ortaya koydu. Mevcut ticaret, nakliye ve tedarik zincirlerinin sorgulandığı ve yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı bu dönemde AB, Türkiye ile coğrafi yakınlığını, ticaret ve ikili ilişkilerde çok daha sağlam bir iş birliğinin zemini olarak görmelidir."

Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:39 Kaynak: AA

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