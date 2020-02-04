AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Pertzinidou mantı açtı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou, Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezindeki Kayserili ve Suriyeli kadın kursiyerlerle birlikte mantı açtı.

Pertzinidou, Türk Kızılay Göç Hizmetleri Direktör Vekili Bayram Selvi ile derneğin Kayseri Toplum Merkezini ziyaret etti.

Burada çeşitli eğitimler verilen sınıfları gezerek bilgi alan ve kursiyerlerle sohbet eden Pertzinidou, Kayserili ve Suriyeli kadınlarla mantı açtı.

Pertzinidou, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplum merkezlerinin çok önemli bir işlevi üstlendiğini söyledi.

Bu merkezlerin her şeyden önce mültecilerin bir araya gelebilmesi, çocuklarının güvenli bir şekilde birlikte oynayabilmesi, diğer çocuklarla tanışabilmesi için çok güzel bir ortam sunduğunu belirten Pertzinidou, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte yine Türkçenin öğrenilmesine yönelik bir takım faaliyetler yapıldığı için de yine mültecilerin içinde yaşadığı topluma entegrasyonu, uyumu açısından da çok büyük bir rol üstleniyorlar. Burada mülteciler, mültecilere ev sahipliği yapan topluluklarla bir araya gelebiliyorlar. Farklı sosyal faaliyetlere birlikte katılabiliyorlar. Örneğin bugün ortak bir yemek yapacağız. Bunun dışında, buna benzeyen faaliyetler de gerçekleştiriliyor bu merkezlerde. Yine bildiğimiz kadarıyla burada mülteciler, diğer mültecilere yardımcı olmak adına gönüllü olarak da görev yapıyorlar. Bu itibarla bu yerler çok önemli merkezler."

"Kızılaya yapmış olduğu büyük hizmetler dolayısıyla şükranlarımı sunarım"

Pertzinidou, bu merkezlerde her şeyden önce sosyal uyumun artırılması adına büyük hizmetler verildiğini vurgulayarak, "Ben bugün burada bulunduğum için çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Buradaki mültecilerden bir kısmı ile görüşme imkanım oldu. Bundan da çok mutluyum. Aynı zamanda Kızılayın yaptığı büyük hizmetler dolayısıyla da kendilerine şükranlarımı sunarım." dedi.

Bayram Selvi ise Türk Kızılay Derneğinin 2015 yılından bu yana toplum merkezleri projesini yürüttüğünü hatırlattı.

Projede toplumsal uyumu hedeflediklerini kaydeden Selvi, "Ev sahibi toplum ile Suriyeli göçmenler arasında uyum faaliyetlerini artırmak için yeni yeni etkinlikler düzenliyoruz. 'Göçle gelen lezzetler' kapsamında yapmış olduğumuz mutfak sanatları içinde 5 Suriyeli ve 5 Türk kadına eğitim verildi. Suriye mantısı ile Türk mantısının kardeşliğini, dostluğunu pekiştirmek için burada bir etkinlik düzenliyoruz. Avrupa Birliği, bizim bu toplum merkezlerimizin baş sponsoru, destekçisi. O yüzden beraber gelip bu etkinliğe birlikte katılmak istedik." diye konuştu.