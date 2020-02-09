AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger Açıklaması - Son Dakika
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger Açıklaması

6 saat önce

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "(Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması) AB Konseyi, silah ticareti konusunda yetkiyi tamamen üye devletlere vermiş durumda" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger Açıklaması, System.String[]

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "(Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması) AB Konseyi, silah ticareti konusunda yetkiyi tamamen üye devletlere vermiş durumda" dedi.


AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, AB - Türkiye ulaştırma iş birliği çerçevesinde, "Turistik Doğu Ekspresi"nde düzenlenen toplantı sonrasında İHA muhabirinin sorularını yanıtladı.


Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen toplantıda PKK'lıların bulunması hakkında değerlendirmesinin sorulması üzerine Berger, "PKK, AB'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor" dedi.


Avrupa Parlamentosunda Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasının hatırlatılması üzerine Berger, "Yunan Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya ekleyecek bir şeyimiz yok. Kendisi çok net bir şekilde olayı kınadı ve böyle bir davranışın kabul edilebilir olmadığını söyledi. Biz de bu görüşü destekliyoruz" ifadelerini kullandı.


"AB korona virüsüne karşı sivil koruma mekanizmasını harekete geçirdi"


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı AB'nin aldığı tedbirlerin sorulmasının üzerine Berger, AB'nin korona virüsüne karşı sivil koruma mekanizmasını harekete geçirdiğini kaydetti.


Avrupa vatandaşlarının tedbir amaçlı Çin'den tahliye edildiğini söyleyen Berger, AB ile Fransa'nın iş birliği içinde olduğunu uçaklarla Çin'den tahliyenin gerçekleştiğini, üye devletlerin de benzer tedbirleri aldığını belirtti.


"(Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması)AB Konseyi, silah ticareti konusunda yetkiyi tamamen üye devletlere vermiş durumda"


Avrupa tarafından Türkiye'ye silah ambargosunun uygulanmasının sorulması üzerine Berger, " Suriye'nin kuzeyindeki operasyona yanıt olarak AB Konseyi, silah ticareti konusunda yetkiyi tamamen üye devletlere vermiş durumda, bu üye devletlerin ulusal düzeyde belirleyip, karar verdikleri bir şey, bu ambargo değil, üye devletlerin belli durumlarda tedbir alması. Bunun teknik terminolojisine, silah ihracat ruhsatları ya da lisanslarının gözden geçirilmesi deniyor buna" aktarımında bulundu. - ANKARA

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
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